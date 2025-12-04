Από την πολυσυζητημένη Ferrari, που —όπως είπε— ήταν δώρο από τη 75χρονη σήμερα μητέρα του, μέχρι τις απαλλοτριώσεις που αφορούσαν την οικογένειά του και τις επισκέψεις του σε πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών για να παίξει Τζόκερ, περιελάμβανε η κατάθεση του αγροτοκτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχικώς ο κ. Μαγειρίας αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, λέγοντας πως βίωσε αυτός και η οικογένειά του «δύσκολα». Όπως είπε, «την αδερφή μου τη χάσαμε 4 χρονών, τη βρήκε νεκρή στα βουνά η μητέρα μου. Το ίδιο έχω χάσει και στον πατέρα μου. Οι γιατροί είπαν ότι αν ήταν σε αστικό κέντρο ίσως και να ζούσε».

Για την επίμαχη Ferrari τόνισε πως δεν αποκτήθηκε με πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κοινοτικούς, αλλά «ήταν 80% στη μητέρα μου και 20% σε εμένα και έπειτα μου την έκανε δώρο». Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του σημείωσε πως «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν», προσθέτοντας ότι «προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο στον λιμένα Ηγουμενίτσας της μητέρας μου».

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το «βιαστικό πόρισμα» Βουρλιώτη

Ερωτηθείς για το πόσες φορές κέρδισε το Τζόκερ —γεγονός που είχε προκαλέσει ντόρο και κατά την κατάθεση της συντρόφου του— επισήμανε πως «από το 2019 έως σήμερα συνολικά 25.000 ευρώ. Κέρδισα περίπου 7-8 φορές». Πρόσθεσε ακόμη ότι πριν το 2019 είχε κερδίσει κάποια «μικροποσά», ενώ πηγαίνει στο πρακτορείο της γειτονιάς του δύο φορές την εβδομάδα και «ρίχνει ένα Τζόκερ και φεύγει».

Υποστήριξε πως το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και του επικεφαλής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ήταν «βιαστικό» και πως με βάση αυτό έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του. Ανέφερε ακόμη ότι έχει καταθέσει προσφυγή επί του πορίσματος. Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, υποστήριξε ότι η δέσμευση λογαριασμών βασίζεται «μόνο και μόνο σε υπόνοιες», που —όπως υποστήριξε— προέκυψαν από ψευδή δημοσιεύματα.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σχολίαζαν πως «σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να αποδομήσει το πόρισμα Βουρλιώτη σύμφωνα με το οποίο, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο κ. Μαγειρίας και η κ. Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία».

Καμία απάντηση για τα μέλη της οικογένειάς του – Οι επιδοτήσεις που έλαβε ο ίδιος

Ο κ. Μαγειρίας δήλωσε μέλος μιας από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές οικογένειες της περιοχής και υπογράμμισε πως «δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσες φορές έχω ελεγχθεί». Σημείωσε πως τον Οκτώβριο έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ και τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και «αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε».

Τόνισε ότι την εξαετία 2019–2025 έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους 593.000 ευρώ. Δεν έκανε καμία αναφορά, όμως, στα ποσά που λάμβαναν οι συγγενείς του, λέγοντας ότι «δεν έχει την άδειά τους». . Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το in, οι οικογένειες Μαγειρία και Σεμερτζίδου έλαβαν περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως και το 2024 από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι από παιδί Νέα Δημοκρατία»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είναι ενταγμένος στη ΝΔ, υπογράμμισε πως είναι από παιδί Νέα Δημοκρατίας, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του. Σε ερωτήσεις του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, αναφέρθηκε για το 2012 και την περίοδο που φερόταν ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Είχα περάσει σαν υποψήφιος βουλευτής το 2012. Σε συνάντηση με τον Σαμαρά και άλλα μέλη του γραφείου του, κάπου σκόνταψε. Δεν ήθελα να ακολουθήσω το μνημόνιο. Σε συζήτηση που έκανα με τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ειπώθηκε στη συνάντησή μου πριν δω τον πρόεδρο στο γραφείο του στη Συγγρού, ότι είναι πιθανόν να συνεχίσουν να τηρούν τους μνημονιακούς όρους. Έτσι δεν ήθελα να είμαι υποψήφιος, θα με έφτυναν όλα τα Τρίκαλα και έτσι δεν ήθελα να ακολουθήσω το μνημόνιο».

Ερωτηθείς για τον λόγο που δεν «απέτρεψε» την κ. Σεμερτζίδου να είναι υποψήφια το 2019, τόνισε πως «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ανεβάσει το ΑΕΠ…».

Ο… «κακός λύκος» που έφαγε τα ζώα και η… «κυρία Μιρέλα»

Ακολούθως, όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, πίεσε τον μάρτυρα για το μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή, απήντησε πως «είναι νόμιμη δωρεά της μητέρας μου. Έχει κάθε δικαίωμα να μου τα δώσει».

Στην επιμονή της Μιλένας Αποστολάκη να εξηγήσει τις γονικές παροχές ο μάρτυρας σταυροκοπήθηκε δυο φορές και απευθυνόμενος πολλές φορές -κατά λάθος- στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ως «κυρία Μιρέλα» απάντησε πως «θα πάω πάνω από το κεφάλι της μάνας μου, σαν μπάστακας να τη ρωτήσω από που τα βρήκε; Είναι νόμιμα εισοδήματα, δουλεύει από τα γεννοφάσκια της».

«Δεν τη ρωτήσατε από πού τα βρήκε τα λεφτά;» επέμεινε η κ. Αποστολάκη με τον Χρήστο Μαγειρία να λέει πως «δεν μου τα έδωσε από το σεντούκι για να τη ρωτήσω, στην τράπεζα τα είχε».

Η ένταση ανέβηκε στη συνέχεια όταν η κ. Αποστολάκη ζητούσε απαντήσεις σε σχέση με επιδότηση του μάρτυρα και τον ισχυρισμό της «ανωτέρας βίας».

Όσα ανέφεραν:

Μάρτυρας: Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε αντιπολίτευση στο όνομά μου.

Αποστολάκη: Δεν είστε σε θέση να μην μου επιτρέπετε εδώ μέσα, να το αντιληφθείτε αυτό. Μην φωνάζετε.

Μάρτυρας: Δεν φωνάζω, έτσι είναι η φωνή μου.

Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας.

Μάρτυρας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω…

Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο.

Αποστολάκη: Υπάρχει έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη επιδότησης παρόλο που είχατε ανύπαρκτα ζώα; Για ανωτέρα βία;

Μάρτυρας: Η ανωτέρα βία που αποτυπώνεται στο χαρτί σας είναι κατασπαράξεις ζώων από λύκο ή αρκούδα.

Αποστολάκη: Ο… κακός ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Μάρτυρας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15 τον χρόνο.

Αποστολάκη: «Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος». Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Μάρτυρας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμαναν πως «η κατάθεσή του δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ούτε τον αριθμό των ζώων που διέθετε ακόμη και τα δυο τελευταία έτη ο ίδιος και η οικογένειά του, ούτε τον αριθμό εκείνων που απωλέσθηκαν λόγω επίθεσης λύκου όπως ισχυρίστηκε. Και ενώ επικαλέστηκε επανειλημμένα την απώλεια ζώων, λόγω λύκων, ως παράγοντα αυξομείωσης των κοπαδιών του, δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο καταγραφής και αναγνώρισης αυτών των συμβάντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Μάλλον τα ζώα τα έφαγε ο κακός ο λύκος…».

Τέλος, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζήτησε απαντήσεις για μια έρευνα που είχε γίνει στον Χρήστο Μαγειρία στην οποία ευρέθησαν, όπως είπε, όπλα και ανιχνευτής μετάλλων, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες περί διακίνησης εικόνων. «Εάν αναφέρετε ξανά τη λέξη αρχαιοκαπηλία στο όνομά μου… Κι ας έχετε βουλευτική ασυλία… Ήρθαν κλιμάκια και δεν βρήκαν κάτι αρχαίο από εικόνες. Βρήκαν τρία πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Αθωώθηκα δικαστικώς γιατί ήταν κειμήλια», ισχυρίστηκε.

Η… «Πλεύση Λασπολογίας» και ο «αντάρτης παππούς»

Παράλληλα, ο κ. Μαγειρίας είχε σφοδρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο μάρτυρας απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως το κόμμα της θα έπρεπε να λέγεται «Πλεύση Λασπολογίας», όταν η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση της έρευνας για την αρχαιοκαπηλία.

Είχε προηγηθεί ένας γύρος ιδιαίτερα σκληρής αντιπαράθεσης, ο οποίος είχε μέσα… βλάχικα, αναφορές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, τους βουλευτές της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλλα και Κώστα Σκρέκα και το ερώτημα αν ο παππούς του κ. Μαγειρία ήταν… αντάρτης.

Μεταξύ άλλων, οι δυο τους υπογράμμισαν:

Κωνσταντοπούλου: Όλο μαγκιά είστε! Δεν μου λέτε, λίρες βρήκατε;

Μάρτυρας: Είναι ανέκδοτο, είναι αίνιγμα. Δεν το ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει όρκο.

Μάρτυρας: Δεν βρήκα, όχι!

Κωνσταντοπούλου: Πώς ξέρετε τον κύριο Σκρέκα;

Μάρτυρας: Ξέρω τον πατέρα του τον κύριο Θόδωρα…

Κωνσταντοπούλου: Ήταν στην ΛΑΡΚΟ…

Μάρτυρας: Στο τέλος θα μου χρεώσετε κανένα πυρηνικό πύραυλο…

Κωνσταντοπούλου: Μαζευτείτε λίγο. Για οπλοκατοχή δεν συλληφθήκατε;

Μάρτυρας: Τρία πιστόλια, κειμήλια του πατέρα μου ήταν. Τι σχέση έχουν τρία πιστόλια του 40 με την πολεμική βιομηχανία;

Κωνσταντοπούλου: Αντάρτης ήταν;

Μάρτυρας: Ήταν δεξιός, εγώ δεν ξέρω δεξιό αντάρτη. Αφήστε στην άκρη τον νεκρό πατέρα μου.

Κωνσταντοπούλου: Εσείς βάλετε τους πεθαμένους στη συζήτηση. Ήταν ταγματασφαλίτης;

Μάρτυρας: Τι ρωτάτε; Αναφέρετε τα κοκαλάκια του πατέρα μου. Αφήστε τον συχωρεμένο εκεί που είναι.