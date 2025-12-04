newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 16:21

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Spotlight

Σταθερά εξελίσσεται η κόντρα της Τουρκίας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον οποίο στοχοποιούν και τα τουρκικά ΜΜΕ, για τις δηλώσεις του που θεωρούν ότι στρέφονται εναντίον της Άγκυρας.

Την Πέμπτη σε ανακοίνωση του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μετά τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγή του αμυντικού δόγματος της Ελλάδας, υποστηρίζει ότι «θα εξαλείψουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας».

Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες της Ελλάδας

Στην ανακοίνωση της η Άγκυρα αναφέρει πως «παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας, Ελλάδας. Όπως πάντα τονίζαμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί ζώνη ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της χώρας μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση».

Επίθεση στο Δένδια

Αναφερόμενο εμμέσως πλην σαφώς στο Δένδια το τουρκικό ΥΠΑΜ σημειώνει στην ανακοίνωση του ότι  «οι ενέργειες και η ρητορική ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν τις εντάσεις, καθώς και οι φαντασιακές δηλώσεις που αντιβαίνουν στις διεθνείς συνθήκες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών».

Και καταλήγει υποστηρίζοντας πως «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας. Επαναλαμβάνουμε ότι όπως οι προσπάθειες που στοχεύουν την Τουρκία απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον»΄.

Η Ελλάδα διατηρεί την αποτρεπτική της ισχύ

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολιάζοντας την ανακοίνωση διαμηνύουν ότι «η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι  αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε».

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα

Σημειώνουν την ίδια στιγμή ότι «δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli)».

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζει ακόμα ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε» και υπογραμμίζει ότι «είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04.12.25
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04.12.25
Κόσμος 04.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Δημοσίευμα της ιταλικής «gazzetta dello sport» υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι πιθανό να κάνει πρόταση στη Γκενκ για τον Καρέτσα ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Ελλάδα 04.12.25
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

