Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Σταθερά εξελίσσεται η κόντρα της Τουρκίας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον οποίο στοχοποιούν και τα τουρκικά ΜΜΕ, για τις δηλώσεις του που θεωρούν ότι στρέφονται εναντίον της Άγκυρας.

Την Πέμπτη σε ανακοίνωση του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μετά τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγή του αμυντικού δόγματος της Ελλάδας, υποστηρίζει ότι «θα εξαλείψουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας».

Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες της Ελλάδας

Στην ανακοίνωση της η Άγκυρα αναφέρει πως «παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας, Ελλάδας. Όπως πάντα τονίζαμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί ζώνη ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της χώρας μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση».

Επίθεση στο Δένδια

Αναφερόμενο εμμέσως πλην σαφώς στο Δένδια το τουρκικό ΥΠΑΜ σημειώνει στην ανακοίνωση του ότι «οι ενέργειες και η ρητορική ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν τις εντάσεις, καθώς και οι φαντασιακές δηλώσεις που αντιβαίνουν στις διεθνείς συνθήκες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών».

Και καταλήγει υποστηρίζοντας πως «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας. Επαναλαμβάνουμε ότι όπως οι προσπάθειες που στοχεύουν την Τουρκία απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον»΄.

Η Ελλάδα διατηρεί την αποτρεπτική της ισχύ

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολιάζοντας την ανακοίνωση διαμηνύουν ότι «η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε».

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα

Σημειώνουν την ίδια στιγμή ότι «δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli)».

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζει ακόμα ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε» και υπογραμμίζει ότι «είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».