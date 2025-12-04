Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους δημότες ότι το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών προς τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα της περιοχής μας.

Οι διεκδικήσεις, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της δημοτικής Αρχής, περιλαμβάνουν:

«Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Μέτρο που αξιοποιεί τον κατεξοχήν χαρακτήρα του Καρπενησίου ως πυρήνα αθλητικής προετοιμασίας και ενισχύει τον εκπαιδευτικό και αθλητικό του ρόλο σε εθνικό επίπεδο.

Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Για παροχή νέων δυνατοτήτων εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και επανένταξης σε ενήλικες που το έχουν ανάγκη.

Εξασφάλιση στοχευμένων χρηματοδοτήσεων. Αιτηθήκαμε εντάξεις σε προγράμματα που αφορούν βασικές υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες, ενεργειακή αναβάθμιση, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της καθημερινότητας.

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για ορεινές περιοχές. Πρόταση που στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Κίνητρα για οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στον Δήμο μας. Στόχος η ενίσχυση της αποκέντρωσης, η αντιμετώπιση των δημογραφικών τάσεων και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Παραχώρηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων κτιρίων στον Δήμο Καρπενησίου Για αξιοποίησή τους σε κοινωφελείς, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές χρήσεις, επαναφέροντας σε ζωή κτίρια που σήμερα παραμένουν ανενεργά.»

