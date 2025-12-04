Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους δημότες ότι το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών προς τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα της περιοχής μας.
Οι διεκδικήσεις, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της δημοτικής Αρχής, περιλαμβάνουν:
- «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Μέτρο που αξιοποιεί τον κατεξοχήν χαρακτήρα του Καρπενησίου ως πυρήνα αθλητικής προετοιμασίας και ενισχύει τον εκπαιδευτικό και αθλητικό του ρόλο σε εθνικό επίπεδο.
- Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Για παροχή νέων δυνατοτήτων εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και επανένταξης σε ενήλικες που το έχουν ανάγκη.
- Εξασφάλιση στοχευμένων χρηματοδοτήσεων. Αιτηθήκαμε εντάξεις σε προγράμματα που αφορούν βασικές υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες, ενεργειακή αναβάθμιση, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της καθημερινότητας.
- Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για ορεινές περιοχές. Πρόταση που στηρίζει ουσιαστικά την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.
- Κίνητρα για οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στον Δήμο μας. Στόχος η ενίσχυση της αποκέντρωσης, η αντιμετώπιση των δημογραφικών τάσεων και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
- Παραχώρηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων κτιρίων στον Δήμο Καρπενησίου Για αξιοποίησή τους σε κοινωφελείς, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές χρήσεις, επαναφέροντας σε ζωή κτίρια που σήμερα παραμένουν ανενεργά.»
Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/authentikostoposzois
- Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
- Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της
- Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
- Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
- ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
- Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
- Μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Κλειστοί δρόμοι και τελωνεία
- Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις