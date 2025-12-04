Δήμος Χίου για τον βανδαλισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου: «Λύπη, στεναχώρια και ένα μεγάλο ‘γιατί;’»
Στόχος εμπρησμού έγινε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του δήμου Χίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου.
Λύπη, στεναχώρια και ένα μεγάλο «γιατί;». Με αυτή την φράση που τα λέει όλα, ο Δήμος Χίου σε ανάρτηση του εκφράζει όλα τα συναισθήματα του κόσμου, για τον εμπρησμό-όπως υποστηρίζει-του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της κεντρικής πλατείας.
Η ανάρτηση του Δήμου Χίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωταγωγήθηκε μόλις την Τρίτη το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του νησιού μας, χαρίζοντας σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς, έγινε δυστυχώς στόχος εμπρησμού.
Πρόκειται για μια πράξη που μας στεναχωρεί όλους βαθιά, όχι μόνο γιατί προσβάλλει την προσπάθεια του Δήμου και των ανθρώπων που εργάστηκαν για τη δημιουργία αυτού του γιορτινού σκηνικού, αλλά κυρίως γιατί πλήττει το κοινό μας αίσθημα, την ανάγκη για συλλογικότητα, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση.
Ο Δήμος Χίου έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το δέντρο να αποκατασταθεί άμεσα.
Δεν θα επιτρέψουμε σε μεμονωμένες πράξεις , να επηρεάσουν το χαμόγελο των ημερών και το εορταστικό κλίμα της πόλης μας».
