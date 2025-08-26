Χίος: «Pass» και «τώρα τρέχουμε» – Όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση μετά τις πυρκαγιές

Η Χίος βιώνει μια τεράστια καταστροφή. Οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2025 αφήνουν πίσω στάχτη και αποκαΐδια. H συνολική καμένη έκταση εκτιμάται σε πάνω από 100.000 στρέμματα, με αυτή που εξελίχθηκε πιο πρόσφατα στο βόρειο τμήμα του νησιού να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60% της συνολικής καμένης έκτασης.

Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανέρωσε το μέγεθος της καταστροφής που είναι τρομακτικό

Μετά τη διυπουργική σύσκεψη για τα ζητήματα αποκατάστασης, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κρατικής αρωγής που δεν διαφέρουν από ανάλογες καταστροφές που έχει βιώσει η χώρα.

Στη σύσκεψη αναδείχθηκε η ανάγκη όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν ταχύτατα τις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η περιοχή ύστερα από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και όλους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από τις διαφορετικές πηγές.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη της βόρειας Χίου

Με βάση την παρουσίαση στοιχείων από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, ενεργοποιείται ένα σύνολο μέτρων για τη στήριξη της βόρειας Χίου.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

• Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών, τη στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες και την τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σημειώθηκε πως απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πληγέντων-δικαιούχων για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ώστε οι διαδικασίες να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

• Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70% του κόστους της ζημιάς, κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σημειώθηκε πως απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πληγέντων-δικαιούχων για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ώστε οι διαδικασίες να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

• Έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Χίου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ (€) για την αποκατάσταση υδρευτικών δικτύων και υποδομών.

• Ενεργοποίηση του μέτρου «Χίος Pass» για την τουριστική περίοδο του έτους 2026, με στόχο τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Βόρειας Χίου.

• Προώθηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πληγείσα περιοχή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Δασών, με το σχετικό προϋπολογισμό να καλύπτεται από την Εθνική Τράπεζα, ως ιδιώτη αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης.

• Επιτάχυνση από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) των διαδικασιών ελέγχων και καταβολών αποζημιώσεων για παραγωγικές ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Σημειώνεται πως οι αποζημιώσεις καταβάλλονται αποκλειστικά στους παραγωγούς που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης.

• Επιπλέον χρηματοδότηση λόγω νησιωτικότητας για κάλυψη αυξημένου κόστους μεταφοράς και αποκατάστασης ζημιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

• Διερεύνηση της δυνατότητας θέσπισης ειδικών μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η οικονομία της περιοχής.

«Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ημέρα»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ημέρα για τη στήριξη της βόρειας Χίου, για την αποκατάσταση των ζημιών και των πληγέντων και για την ανάταξη της περιοχής.

Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus που ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Οι καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα.

Η συνολική έκταση που αντιστοιχεί σε καμένες προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 ανέρχεται σε 59.710 στρέμματα εκ των οποίων τα 58.470 στρέμματα είναι από την πρόσφατη πυρκαγιά του Αυγούστου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.