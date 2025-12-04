Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος

Εδώ και καιρό η χώρα μας δεν είναι μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι πιο παλιοί θα ισχυριστούν ότι ουδέποτε υπήρξε, αλλά σε κάθε περίπτωση την περίοδο που διανύουμε όλα είναι περισσότερο απροκάλυπτα. Η λίστα των περιστατικών θεσμικής εκτροπής που μεγαλώνει, το αποδεικνύει.

Ο τρόπος που διερευνώνται και καλύπτονται δημοσιογραφικά, σειρά υποθέσεων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως την τραγωδία των Τεμπών κι από το σκάνδαλο των Υποκλοπών ως το ναυάγιο της Πύλου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό, πόσο μάλλον για αισιοδοξία. Αν αναλογιστεί κανείς και τη σωρεία απευθείας αναθέσεων, τις fast track συμφωνίες για καίριες υποδομές, το πού κατευθύνονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης ως τα διάφορα μικροσκάνδαλα και τους ρεβανσισμούς της κυβέρνησης προς τους πολιτικούς της αντιπάλους, τότε η κατάσταση θυμίζει θεσμική δυστοπία.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Τζόκερ

Έπρεπε να γίνουν βάιραλ, η κυρία Φερράρι κι ο κύριος Χασάπης των οποίων στενοί συγγενείς είχαν τύχη βουνό και κέρδισαν το τζόκερ ώστε να αποσταλούν οι περιπτώσεις τους για έλεγχο από τη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Είναι μάλιστα τέτοιο το θράσος της γαλάζιας πλειοψηφίας που μετά τον σάλο, κατέθεσε εκείνη το αίτημα για παραπομπή χωρίς όμως να το συνοδεύει με τα αδικήματα που χρειάζεται να διερευνηθούν.

Όσο για τον κύριο Φραπέ αφού περιφρόνησε την εξεταστική, τελικά άλλαξε γνώμη και θα πάει «με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους» και θα μιλήσει για όλους. «Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο» απείλησε με περισσή «αντρίλα» αφού πρώτα είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής για να μην παραστεί. Μάλλον βρήκε τον χρόνο να κάνει την «προετοιμασία» του. Όσο για το τι άλλο έχει ακουστεί σε αυτή την εξεταστική -που δεν είναι προανακριτική με ευθύνη της κυβέρνησης- έχουμε απειλές, πιέσεις κι εξευτελισμούς που κατήγγειλε πως υπέστη η προϊσταμένη Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και μάρτυρας – κλειδί της υπόθεσης.

Έχουμε ιδιοκτήτη ΚΥΔ και πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας να καταθέτει πως ο χαρακτηρισμός «γκάνγκστερ» που φέρεται να χρησιμοποιεί σε καταγεγραμμένο διάλογο, για τον Δημήτρη Μπαμπασίδη – πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνη την περίοδο- είναι επειδή ο πρώην πρόεδρος, ήταν «πολύ δυναμικός».

Κι αν αυτά θα προκαλούσαν μια σοβαρή κρίση σε οποιαδήποτε χώρα, εδώ τολμούν πολιτευτές του κυβερνώντος κόμματος να υποβαθμίζουν το μέγα σκάνδαλο ισχυριζόμενοι πως δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. «Ένας δεν μου έχει πει τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» διαβεβαιώνει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το στέλεχος της ΝΔ πλέον, Ανδρέας Λοβέρδος.

Τέμπη: διαδικασίες «φιάσκο»

Μακάρι να αποτελούσε μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ απόδειξη θεσμικής κατάρρευσης. Ο τρόπος που κυβέρνηση και δικαιοσύνη διαχειρίζονται την τραγωδία των Τεμπών, είναι κι αυτός ενδεικτικός. Στην εξεταστική για τα Τέμπη η γαλάζια πλειοψηφία έπαιζε ρόλο αντιδίκου των συγγενών των θυμάτων.

Στις αρχές του 2025 κι ενώ προετοιμάζονταν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει γνωρίσει η χώρα μας, ο πρωθυπουργός αναγνώριζε σε συνέντευξη του πως δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Πράγματι, μάρτυρες που έπρεπε να καταθέσουν δεν κλήθηκαν καν. Πολιτικές ευθύνες δεν βρέθηκαν. Οι δύο προανακριτικές για Καραμανλή και Τριαντόπουλο έγιναν fast track πλαγίως ώστε να αποφευχθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και στο μεταξύ, είχαμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, μηνύσεις, ηχητικά, βίντεο αληθινά, βίντεο ψεύτικα, πορίσματα επί πορισμάτων, ξήλωμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ, κυβερνητικές παλινωδίες, αρνήσεις στους γονείς σε αυτονόητα αιτήματα και έναν υπόγειο πόλεμο λάσπης. Χώρια το μπάζωμα που ακόμη και τώρα, σχεδόν τρία χρόνια μετά παραμένει ασαφές το ποιος έδωσε την εντολή. Θα πάρουμε απαντήσεις στο δικαστήριο; Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έχουν τις ενστάσεις τους.

Υποκλοπές: το μέγα αφώτιστο σκάνδαλο

Ωστόσο δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε μόνο τα Τέμπη. Αυτές τις ημέρες διεξάγεται η δίκη για το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολούθησης υπουργών, βουλευτών, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφων και ανθρώπων του επιχειρηματικού κόσμου στο μάλλον «μικρό» για τη βαρύτητα του σκανδάλου Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Τρία χρόνια μετά από μία ακόμη εξεταστική φιάσκο, στο δικαστήριο ακούγονται απίθανα πράγματα.

Ο ένας – όχι κανένας περαστικός- αλλά ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που εμπορευόταν το λογισμικό παρακολούθησης είπε πως πήγε στην εξεταστική της Βουλής γνωρίζοντας από πριν τις ερωτήσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του είπε πως όταν άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα εκείνος παρέλυσε από το φόβο του. Και πως τον καθησύχαζαν; «Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η Ν.Δ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» κατέθεσε.

Επίσης, η υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην διευθύντρια του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου της Ασφάλειας κατέθεσε στην ίδια δίκη ότι έπεσε θύμα των υποκλοπών και ότι είχε λάβει απειλητικό μήνυμα ότι θα την σκοτώσουν.

Από την άλλη, ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. επί Ματιού ο οποίος αποπέμφθηκε μετά την τραγωδία, ωστόσο επί Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο επέστρεψε αλλά ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε πως υπέγραφε τις συμβάσεις με την εταιρία που εμπορευόταν το λογισμικό γιατί «υπήρχαν τα εχέγγυα της πολιτικής ηγεσίας». Και παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε παρά εθιμοτυπικά τα στελέχη της εταιρίας που εμπορευόταν το Predator, βρέθηκε στην βάφτιση του παιδιού του ενός.

Αντίστοιχα, στη δίκη μάθαμε από τον αντιπρόεδρο της ΑΔΑΕ πως οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ περιορίστηκαν στο αμφιθέατρο ενώ δεν έλεγξαν καν τους υπολογιστές. Πρώην εργαζόμενος που κατέθεσε τη Δευτέρα, ούτε το όνομα του λογισμικού θυμόταν αρχικά, ούτε κατάλαβε πως η δεύτερη εταιρία που προσελήφθη ήταν ίδια με την πρώτη κι ας είχε ίδιους συναδέλφους και ίδιο λογιστήριο.

Πύλος: θεωρίες ανθελληνικών κινήτρων

Τον Ιούνιο του 2023, στην χώρα μας έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές κι ανθρωπιστικές τραγωδίες της Μεσογείου. Ο τραγικός απολογισμός ξεπερνά τους 600 ανθρώπους κι από την πρώτη στιγμή, οι ελάχιστοι που έθεσαν ερωτήματα για τις ενδεχόμενες ευθύνες της Ελλάδας και δη του Λιμενικού βαφτίστηκαν «πράκτορες», «προδότες» κι «ανθέλληνες» ενώ οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες επαναλάμβαναν μονότονα τον ιερό ρόλο του λιμενικού.

Τι κι αν ανεξάρτητες έρευνες από διεθνή μέσα εγνωσμένου κύρους (BBC, New York Times, Monde, CNN) αποκάλυπταν σειρά λαθών κι ευθυνών. Η κυβέρνηση έβλεπε πίσω από τα δημοσιεύματα μέχρι και τουρκικό δάκτυλο…

Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε ένα πόρισμα κόλαφο για το ναυάγιο και για τους χειρισμούς του Λιμενικού προσωποποιώντας βαρύτατες ευθύνες, η κυβέρνηση επιτέθηκε στον επικεφαλής της αρχής ότι έχει πολιτικές βλέψεις, όπως είχε κάνει και με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Βέβαια, πρόσφατα, η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ζήτησε την ποινική δίωξη του σημερινού αρχηγού του Λιμενικού για κακουργήματα σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά κάνοντας πλήρως δεκτή την προσφυγή δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων. Κι αυτή είναι μία εξέλιξη που δεν έχει πάρει την δέουσα δημοσιότητα.

Όλες οι παραπάνω υποθέσεις, αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία πως κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στη χώρα. Όλες οι παραπάνω υποθέσεις σε μια «κανονική» χώρα θα προκαλούσαν πολιτικό σεισμό. Όπως πολιτικό σεισμό θα προκαλούσαν οι παρεμβάσεις στο έργο των ανεξάρτητων αρχών και στη δικαιοσύνη. Εδώ όμως, είναι Βαλκάνια…