Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, και τους άλλους δύο συλληφθέντες με κατηγορίες για απάτη σχετικά με κοινοτικά κονδύλια.

Πρόκειται για τον ανώτατο αξιωματούχο της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, και ένα ανώτατο στέλεχος του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Οι κατηγορίες και αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), χθες η πρύτανης και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ συνελήφθησαν, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών.

Αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου (FGP West-Vlaanderen), τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της.

Όλα τα άτομα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Περισσότερα σε λίγο…