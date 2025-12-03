newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Μογκερίνι: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 10:06

Μογκερίνι: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τους άλλους δύο αξιωματούχους

Η Φεντερίκα Μογκερίνι και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι ύποπτοι διαφυγής - Οι κατηγορίες που του βαραίνουν

Σύνταξη
Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, και τους άλλους δύο συλληφθέντες με κατηγορίες για απάτη σχετικά με κοινοτικά κονδύλια.

Πρόκειται για τον ανώτατο αξιωματούχο της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, και ένα ανώτατο στέλεχος του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Οι κατηγορίες και αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), χθες η πρύτανης και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ συνελήφθησαν, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών.

Αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου (FGP West-Vlaanderen), τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της.

Όλα τα άτομα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Περισσότερα σε λίγο…

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Λούτσα: Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια αφήνοντας πίσω έναν νεκρό
Στη ΜΕΘ η τραυματίας 03.12.25

Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια στη Λούτσα αφήνοντας πίσω έναν νεκρό

Ο νεαρός οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, όπως έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ ερευνάται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
