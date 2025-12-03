Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, ανακοίνωσε απόψε ότι διέκοψε τη λειτουργία του για ακόμα μια φορά, καθώς εθεάθηκαν ύποπτα αερόστατα στον εναέριο χώρο του, σε ακόμα ένα αντίστοιχο επεισόδιο τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία και έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου, εξαιτίας των μετεωρολογικών μπαλονιών που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου.

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους δύο μήνες μετά το κατ’ επανάληψη κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Λιθουανίας τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των μετεωρολογικών αερόστατων (μπαλονιών) από τη Λευκορωσία, όπως το εικονιζόμενο, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάνουν τις πτήσεις τους ή να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Lithuania’s Vilnius Airport announced that its airspace had reopened after a closure in the early hours of Sunday, More than 20 balloons used to smuggle counterfeit cigarettes from Belarus to Lithuania disrupted operations at Vilnius airport overnight and affected around 30… pic.twitter.com/U7KgqrmiUf — FL360aero (@fl360aero) October 5, 2025

Τα λαθραία τσιγάρα στη Λιθουανία και οι «υβριδικές επιθέσεις»

Παρότι είναι γνωστό πως τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για τη λαθραία εισαγωγή τσιγάρων στη Λιθουανία, οι αξιωματούχοι στο Βίλνιους θεωρούν τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό και τις «νέες τροχιές» που έχουν χαράξει ως σκόπιμες πράξεις διαταραχής που οργανώνονται από τη Λευκορωσία, την πιο στενή σύμμαχο της Ρωσίας για να διαταράξει τις ευρωπαϊκές πτήσεις.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία όπως η Λιθουανία, παραμένουν σε υψηλό συναγερμό για ρωσικά drones στον εναέριο χώρο ΝΑΤΟϊκών χωρών.

Τα μπαλόνια ξεκινούν από τα δάση της Λευκορωσίας κατά δεκάδες, με περισσότερα από τα μισά να καταλήγουν πάνω από τον χώρο που θεωρείται κρίσιμος για την ασφάλεια της αεροπλοΐας πλησίον του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Χθες ήταν ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά

Στο πιο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, μόλις χθες, περίπου 60 μπαλόνια ξεκίνησαν από την Λευκορωσία με τα 40 να θεωρείται πως διαταράσσουν την ασφάλεια των πτήσεων.

Οι λιθουανικές αεροπορικές αρχές ανέφεραν χθες ότι τα μπαλόνια φαινόταν να αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να κατευθύνονται προς τους διαδρόμους προσγείωσης.

«Πρόκειται για μια κυνική υβριδική επίθεση κατά της οικονομίας, της ασφάλειας της αεροπορίας και ολόκληρου του έθνους μας», δήλωσε κατά το χθεσινό περιστατικό ο Ταουρίμας Βάλις, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας.