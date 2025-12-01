Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του, το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς διαταραχών πτήσεων σε αυτήν τη χώρα της Βαλτικής (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από VSAT/lrt.lt).

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης μη επανδρωμένων οχημάτων στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η χώρα της Βαλτικής δηλώνει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, καθώς τέτοια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι, και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτήν αποκαλώντας την μια μορφή «υβριδικής επίθεσης».

«Τρελή απάτη»

Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στη διείσδυση των μπαλονιών, αλλά τα άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.

Πηγή: ΑΠΕ