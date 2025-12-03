Μαρκό-Λεβαδειακός 1-3: Καλπάζουν και στο Κύπελλο οι Βοιωτοί, πρόκριση με 4Χ4 (vid)
Ο Λεβαδειακός εντυπωσιάζει και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson καθώς πέρασε με άνεση από την έδρα της Μαρκό
Όλα δείχνουν ότι ο Λεβαδειακός θα προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Βοιωτοί εντυπωσιάζουν και στη συγκεκριμένη διοργάνωση καθώς νίκησαν εκτός έδρας 3-1 τη Μαρκό και βρίσκονται στην πρώτη θέση με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, ενώ εκτός από τα σημερινά (3/12) παιχνίδια απομένουν οι αγώνες ΠΑΟΚ-Μαρκό, Ολυμπιακός-Ηρακλής και Παναθηναϊκός-Καβάλα.
Ο Λεβαδειακός, ο οποίος παρατάχθηκε με αλλαγές, προηγήθηκε στο 45’ με εύστοχο πέναλτι του Γιούριτς που καταλογίστηκε σε ανατροπή του Συμελίδη από τον Κυριακίδη. Ο Λεβαδειακός «κλείδωσε» το ματς στο 65’, πάλι με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Πεντρόζο. Το πέναλτι έκανε ο Τσακνής στον Γκούμα. Το 0-3 έγινε στο 75’ με πλασέ του Γιούριτς με σουτ στην κίνηση, μετά από ασίστ του Γκούμα.
Η Μαρκό μείωσε στο 90+2’ με εύστοχο πέναλτι του Κυριακίδη (1-3), το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Καζάο από τον Κατρή.
Μαρκό: Θεοδωράκης, Αλεξόπουλος, Μπλανκ, Ντέτλερ, Καλλέργης (64′ Μιούλερ), Κυριακίδης, Μιγιένγκα, Οικό (78′ Ίνος), Παυλίδης (64′ Μεντόζα), Σμαλής και Τσακνής (64′ Μαρκοπουλιώτης).
Λεβαδειακός: Ανάκερ, Άμπου Χάνα (11′ Μπάλτσι), Φίλων, Γκούμας (82′ Παλάσιος), Λαμαράνα, Γιούριτς, Κάτρης, Μανθάτης, Συμελίδης (56′ Κωστή), Τσιμπόλα (82′ Πλέγας) και Τσιβελεκίδης.
