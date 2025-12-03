Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Με νίκη αποχαιρέτησε η Athens Kallithea το Κύπελλο Ελλάδας Bettson, καθώς επικράτησε με 2-1 επί της Καβάλας, όμως δεν προκρίνεται στην 12αδα. Είναι η πρώτη της και η τελευταία, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα παρέμεινε στον έναν βαθμό, με ένα ματς λιγότερο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Λογικά, έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες.

Η Athens Kallithea επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της και προηγήθηκε στο 19’, με τον Σωτηράκο μετά από κεφαλιά-πάσα του Γκολφίνου. Οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Σα να μην έφτανε αυτό, η Καβάλα ισοφάρισε στο 48’, με τον Σταμούλη που βγήκε τετ α τετ με τον Κολιάρο, αφού κέρδισε την κόντρα με τον Γκέζο.

Όμως, οι ελπίδες της Καβάλας δεν κράτησαν πολύ. Η Athens Kallithea έκανε το 2-1 στο 51’ με τον Σαρδέλη. Στις καθυστερήσεις του αγώνα η Καβάλα έμεινε με δέκα παίκτες , λόγω αποβολής του Ρόιμπα στις καθυστερήσεις με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ινσούα.

Οι αρχικές ενδεκάδες:

Athens Kallithea: Κολιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Πουλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Γκολφίνος, Σαρδέλης, Καντίγιο.

Καβάλα: Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.