Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Δείτε την βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος – Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-2 της Ελλάδας Σύρου, εκτός έδρας, για το ματς της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Πειραιώτες να έχουν το απόλυτο και να στους 9 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα ματς λιγότερο. Οι Ερυθρόλευκοι αυτή την στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Άρη και ΑΕΚ.
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 9 (3 αγώνες)
ΟΦΗ 9 (3 αγώνες)
Λεβαδειακός 9 (3 αγώνες)
Άρης 9 (3 αγώνες)
ΑΕΚ 9 (3 αγώνες)
Βόλος 7 (4 αγώνες)
Παναθηναϊκός 6 (2 αγώνες)
Κηφισιά 5 (3 αγώνες)
Ατρόμητος 4 (3 αγώνες)
Παναιτωλικός 3 (3 αγώνες)
ΠΑΟΚ 3 (2 αγώνες)
Ηρακλής 3 (2 αγώνες)
Ελλάς Σύρου 3 (4 αγώνες)
Μαρκό 1 (2 αγώνες)
Αστέρας AKTOR 1 (3 αγώνες)
Καβάλα 1 (2 αγώνες)
AΕΛ Novibet 1 (3 αγώνες)
Athens Kallithea 0 (3 αγώνες)
Ηλιούπολη 0 (3 αγώνες)
Αιγάλεω 0 (4 αγώνες)
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Τρίτη (02/12)
Βόλος-Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη (03/12)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός 2-5
Athens Kallithea-Καβάλα (15:00)
Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16:00)
Αστέρας ΑΚΤΟR-Ηλιούπολη (17:00)
ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)
Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)
Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)
Πέμπτη (04/12)
Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Η καλύτερη επίθεση
Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
