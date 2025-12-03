Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-2 της Ελλάδας Σύρου, εκτός έδρας, για το ματς της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Πειραιώτες να έχουν το απόλυτο και να στους 9 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα ματς λιγότερο. Οι Ερυθρόλευκοι αυτή την στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Άρη και ΑΕΚ.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 9 (3 αγώνες)

ΟΦΗ 9 (3 αγώνες)

Λεβαδειακός 9 (3 αγώνες)

Άρης 9 (3 αγώνες)

ΑΕΚ 9 (3 αγώνες)

Βόλος 7 (4 αγώνες)

Παναθηναϊκός 6 (2 αγώνες)

Κηφισιά 5 (3 αγώνες)

Ατρόμητος 4 (3 αγώνες)

Παναιτωλικός 3 (3 αγώνες)

ΠΑΟΚ 3 (2 αγώνες)

Ηρακλής 3 (2 αγώνες)

Ελλάς Σύρου 3 (4 αγώνες)

Μαρκό 1 (2 αγώνες)

Αστέρας AKTOR 1 (3 αγώνες)

Καβάλα 1 (2 αγώνες)

AΕΛ Novibet 1 (3 αγώνες)

Athens Kallithea 0 (3 αγώνες)

Ηλιούπολη 0 (3 αγώνες)

Αιγάλεω 0 (4 αγώνες)

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Τρίτη (02/12)

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη (03/12)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός 2-5

Athens Kallithea-Καβάλα (15:00)

Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16:00)

Αστέρας ΑΚΤΟR-Ηλιούπολη (17:00)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)

Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)

Πέμπτη (04/12)

Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025