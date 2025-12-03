ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (pic)
Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες της ΑΕΚ και του ΟΦΗ αντίστοιχα για το παιχνίδι Κυπέλλου της 4ης αγωνιστικής της League Phase.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και του ΟΦΗ από τον Χρήστο Κόντη για το παιχνίδι στις 17:30, στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς και Περέιρα θα είναι στον άξονα, ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.
Στον πάγκο: Στρακόσια, Μπαλαμωτής, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Ψυρόπουλος, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Καραργύρης.
ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Λιούις, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Ροκάνιατς, Θεοδοσουλάκης, Νους, Σαλσίδο
Στον πάγκο οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονθάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.
