ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και του ΟΦΗ από τον Χρήστο Κόντη για το παιχνίδι στις 17:30, στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς και Περέιρα θα είναι στον άξονα, ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.

Στον πάγκο: Στρακόσια, Μπαλαμωτής, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Ψυρόπουλος, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Καραργύρης.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Λιούις, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Ροκάνιατς, Θεοδοσουλάκης, Νους, Σαλσίδο

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονθάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.