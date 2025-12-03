Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Σαρωτικός ο Αστέρας Aktor. Οι Πελοποννήσιοι νίκησαν 5-0 την Ηλιούπολη και περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν η πρώτη νίκη και οι συνολικά τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Παράλληλα η ομάδα της Τρίπολης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε φόρμα, καθώς στα τελευταία ματς μετρά τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες. Η Ηλιούπολη δεν πήρε βαθμό στη διοργάνωση.

Ο Αστέρας είχε μεγάλα κέφια καθώς άρχισε να απειλεί με το… καλησπέρα. Το 1-0 έγινε στο 22’ μετά από ατομική ενέργεια του Τζοακίνι, ο οποίος πέρασε τρεις αντιπάλους. Κάθε ελπίδα της Ηλιούπολης έσβησε στο 34’ καθώς ο Μουνιόθ με σουτ μέσα στην περιοχή έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» το παιχνίδι. Ο Αστέρας συνέχισε να απειλεί, θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ, όμως στο πρώτο 45λεπτο έμεινε στις ευκαιρίες καθώς δεν βρήκε τον στόχο.

Το παιχνίδι στην επανάληψη δεν είχε ρυθμό. Το 3-0 έγινε στο 78΄μετά από ατομική ενέργεια του Εμμανουηλίδη. Το 4-0 με σουτ του Οκό στο 82’, μετά από απόκρουση του Χριστοδούλη σε σουτ του Μπαρτόλο και το 5-0 στις καθυστερήσεις (90+2’) με… δράστη τον Σίπσιτς, ο οποίος βρήκε τον στόχο με ασίστ του Τζοακίνι.

Αστέρας AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64′ Κετού), Μούμο (64′ Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64′ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55′ Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64′ Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64′ Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55′ Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55′ Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75′ Οκό)