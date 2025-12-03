sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σαρωτικός ο Αστέρας Aktor. Οι Πελοποννήσιοι νίκησαν 5-0 την Ηλιούπολη και περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν η πρώτη νίκη και οι συνολικά τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Παράλληλα η ομάδα της Τρίπολης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε φόρμα, καθώς στα τελευταία ματς μετρά τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες. Η Ηλιούπολη δεν πήρε βαθμό στη διοργάνωση.

Ο Αστέρας είχε μεγάλα κέφια καθώς άρχισε να απειλεί με το… καλησπέρα. Το 1-0 έγινε στο 22’ μετά από ατομική ενέργεια του Τζοακίνι, ο οποίος πέρασε τρεις αντιπάλους. Κάθε ελπίδα της Ηλιούπολης έσβησε στο 34’ καθώς ο Μουνιόθ με σουτ μέσα στην περιοχή έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» το παιχνίδι. Ο Αστέρας συνέχισε να απειλεί, θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ, όμως στο πρώτο 45λεπτο έμεινε στις ευκαιρίες καθώς δεν βρήκε τον στόχο.

Το παιχνίδι στην επανάληψη δεν είχε ρυθμό. Το 3-0 έγινε στο 78΄μετά από ατομική ενέργεια του Εμμανουηλίδη. Το 4-0 με σουτ του Οκό στο 82’, μετά από απόκρουση του Χριστοδούλη σε σουτ του Μπαρτόλο και το 5-0 στις καθυστερήσεις (90+2’) με… δράστη τον Σίπσιτς, ο οποίος βρήκε τον στόχο με ασίστ του Τζοακίνι.

Αστέρας AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64′ Κετού), Μούμο (64′ Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64′ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55′ Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64′ Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64′ Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55′ Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55′ Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75′ Οκό)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 4-1: Πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 4-1: Πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε στο 44ο λεπτό με τον Τουφάκη, όμως ο Πανιώνιος έκανε την ανατροπή με δύο πέναλτι επικρατώντας με 4-1 σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Super League 2

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

