Λάρισα-Ατρόμητος 0-1: Προκρίθηκε ο Ατρόμητος, αποχαιρέτισε η ΑΕΛ (vid)

Βίοι αντίθετοι για τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ. Οι Περιστεριώτες πέρασαν με τρίποντο από την έδρα της ΑΕΛ και προκρίθηκαν στην 12άδα, καθώς έφτασαν στους επτά βαθμούς ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν εκτός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson καθώς έχουν έναν βαθμό.

Κέρδισε η ομάδα που είχε τις περισσότερες ελπίδες και ήθελε περισσότερο τη νίκη. Αυτός ήταν ο Ατρόμητος και ο γκολ πέτυχε ο Μπάκου στο 79’, ο οποίος είχε και δοκάρι.

Μοιρασμένο το πρώτο ημίχορνο. Ο Ατρόμητος ήταν ο πρώτος που απείλησε, όμως ο Μελίσσας είπε «όχι» σε σουτ του Μπάκου. Η ΑΕΛ είχε ευκαιρία να προηγηθεί στο 16’, όμως κατέληξε άουτ το σουτ του Τούμτα, ενώ στο 19’ ο Μπαγκαλιάνης δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από σέντρα που έγινε.

Νέα ευκαιρία στο 27’, αυτή τη φορά για τον Ατρόμητο, όμως κατέληξε άουτ το σουτ του Μπάκου από το ύψος του πέναλτι.

Οσον αφορά στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι «άναψε» μετά το 60’. Παραλίγο να σκοράρει ο Ατανάσοφ στο 61’, όμως ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το ανάποδο ψαλίδι του παίκτη της ΑΕΛ. Στο 63’ ο Μπάκου προειδοποίησε με σουτ στο δοκάρι καις το 79’ σκόραρε με πλασέ σε τετ α τετ με τον Μελίσσα.

ΑΕΛ NOVIBET: Μελίσσας, Ηλιάδης (66′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46′ Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66′ Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58′ Χατζηστραβός), Τούπτα (46′ Γιούσης), Πασάς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (60′ Μανσούρ), Τσακμάκης, Ούρονεν (90′ Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (78′ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (90′ Αμπαρτζίδης).