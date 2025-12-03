Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της σύνταξής του, απέστειλε σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Με την κίνηση αυτή, ο Περιφερειάρχης επιδιώκει την πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση του συλλογικού οργάνου, προκειμένου κάθε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχει τη δυνατότητα να μελετήσει εκτενώς τις προβλέψεις του νέου Κώδικα, να αξιολογήσει τις αλλαγές που επιφέρει και να συμβάλει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων, μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο έτος, τον προσεχή Ιανουάριο, οπότε θα συγκεντρωθούν όλες οι σκέψεις, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις.

Ένα τιτάνιο έργο

Στην επιστολή του προς τα μέλη του Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη «ένα μεγάλο έργο, αυτό της κωδικοποίησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ενιαίο, συγκεντρωτικό κείμενο που ενοποιεί περισσότερα από 530 νομοθετήματα. Όπως υπογραμμίζει, το έργο αυτό αποτελεί «ένα τιτάνιο έργο το οποίο οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης ζητούσαμε διαχρονικά».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας όπου επισυνάπτει και την επιστολή που στάλθηκε, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις στρεβλώσεις που αντιμετωπίζει η Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκηση, η οποία, όπως σημειώνει, λειτουργεί ακόμη και σήμερα με εφαρμογή διατάξεων «κατ’ αναλογίαν» αυτών που ισχύουν για τον Α΄ βαθμό, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αντίστοιχος Κώδικας λειτουργίας των Περιφερειών.

Ο κ. Χατζημάρκος, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση της η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να μελετήσουν προσεκτικά το προσχέδιο, καταθέτοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις. «Η γνώμη και η πρόταση της καθεμιάς και του καθενός από εσάς είναι κρίσιμη και αναγκαία για ένα θέμα με τόσο καθοριστική σημασία για την εξέλιξη του θεσμού που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή φωτογραφίας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

