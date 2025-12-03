Αναστάσιος Ράμμος: Στην παρουσίαση του νέου album του με την εγκυμονούσα σύζυγο του

Η παρουσίαση του νέου άλμπουμ του Αναστάσιου Ράμμου με τίτλο «Δέκα» πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στο Θησείο.

Αναστάσιος Ράμμος: Μαζί με την εγκυμονούσα σύζυγο του

Δίπλα του, ήταν η σύντροφός του, Έφη η οποία είναι έγκυος και σε λίγο καιρό θα φέρουν στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του Αναστάστιου Ράμμου, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ του τραγουδιστή.

Ο Αναστάσιος Ράμμος, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα ουσιαστικό «restart» στη ζωή του, φαίνεται να διανύει την πιο όμορφη περίοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο τραγουδιστής περιμένει με ανυπομονησία τη στιγμή που θα κρατήσει το πρώτο του παιδί στην αγκαλιά του.

Η παρουσίαση του νέου album

Ο Αναστάσιος Ράμμος παρουσίασε το νέο του album «Δέκα» σε μια «μαγική» βραδιά με χαμογέλα και συγκίνηση, παρουσία λαμπερών καλεσμένων, συνεργατών και φίλων.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον συνιδρυτή και CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, να δίνει στον Αναστάσιο Ράμμο πλακέτες για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των τραγουδιών «Σε Δύο Μόνο Μάτια» και «Ο,τι Κι Αν Κάνω».

«Ο Αναστάσιος είναι η απόδειξη ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να φέρουν καινούργια μουσική ταυτότητα, να γίνουν οι καινούργιοι μουσικοί ήρωες. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πιστός. Η πίστη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει κατά την άποψη μου να διέπει έναν καλλιτέχνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αρσενάκος.

Φανερά συγκινημένος και χαρούμενος, ο Αναστάσιος ευχαρίστησε προσωπικά τον Γιώργο Αρσενάκο και την Panik αποκαλώντας τους οικογένεια, όλους τους παρισταμένους και τους δημιουργούς των τραγουδιών.

Στη συνέχεια, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε live όλα τα τραγούδια του album «Δέκα», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

