Αναστάσιος Ράμμος: Έγκυος η σύντροφος του στον 7ο μήνα

Ευχάριστα τα νέα για τον Αναστάσιο Ράμμο, ο οποίος υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του. Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής θα γίνει μπαμπάς σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του MEGA Buongiorno.

Όπως αναφέρθηκε στον αέρα, ο γνωστός τραγουδιστής περιμένει το πρώτο του παιδί καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος και μάλιστα στον 7ο μήνα.

Κατερίνα Ζαρίφη: Θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού;

Η Κατερίνα Ζαρίφη γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες καθώς μίλησε με το ζευγάρι ενώ δεν δίστασε να πει: «Μια κουμπαριά μπορώ να την κάνω. Τώρα θα είναι σε γάμο; Θα είναι σε βάφτιση;».

Αναστάσιος Ράμμος: Τι δηλώνει για την προσωπική ζωή του

«Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ ωραία. Θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας. Ακόμα δεν έχω κάνει επίσημη πρόταση γάμου, θα γίνει όμως. Οπωσδήποτε θα γίνει, έρχονται πολύ ωραία πράγματα», είπε ο Αναστάσιος Ράμμος για την προσωπική του ζωή.

«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου.

Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη» είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4 ο Αναστάσιος Ράμμος.