Αναστάσιος Ράμμος: Έγκυος η σύντροφος του στον 7ο μήνα
O Αναστάσιος Ράμμος περιμένει να γίνει για πρώτη φορά πατέρας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.
- Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
- Ανοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών - Έως τις 2 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
- Οι ΥΠΕΞ της G7 ζητούν άμεση εκεχειρία στη Γάζα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από νέες επιθέσεις του Ισραήλ
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
Ευχάριστα τα νέα για τον Αναστάσιο Ράμμο, ο οποίος υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του. Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής θα γίνει μπαμπάς σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του MEGA Buongiorno.
Όπως αναφέρθηκε στον αέρα, ο γνωστός τραγουδιστής περιμένει το πρώτο του παιδί καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος και μάλιστα στον 7ο μήνα.
Κατερίνα Ζαρίφη: Θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού;
Η Κατερίνα Ζαρίφη γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες καθώς μίλησε με το ζευγάρι ενώ δεν δίστασε να πει: «Μια κουμπαριά μπορώ να την κάνω. Τώρα θα είναι σε γάμο; Θα είναι σε βάφτιση;».
Αναστάσιος Ράμμος: Τι δηλώνει για την προσωπική ζωή του
«Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ ωραία. Θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας. Ακόμα δεν έχω κάνει επίσημη πρόταση γάμου, θα γίνει όμως. Οπωσδήποτε θα γίνει, έρχονται πολύ ωραία πράγματα», είπε ο Αναστάσιος Ράμμος για την προσωπική του ζωή.
«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου.
Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη» είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4 ο Αναστάσιος Ράμμος.
- Plaisiopro.gr: ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για τις εταιρικές αγορές από το Πλαίσιο
- Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει και παίζει δυνατά σε πέντε νέες πόλεις
- Ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας – Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις
- Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
- Μουρίνιο: «Αν έμενα σπίτι, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από ότι στην Μπενφίκα»
- Ναταλία Λιονάκη: Η μητέρα της αποκαλύπτει: «Μου ανακοίνωσε τηλεφωνικώς ότι θα γίνει καλόγρια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις