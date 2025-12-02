newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Αλλάζουν όλα σε κεντρική πλατεία της Μαγούλας
Αυτοδιοίκηση 02 Δεκεμβρίου 2025 | 10:14

Αλλάζουν όλα σε κεντρική πλατεία της Μαγούλας

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας.

Σύνταξη
Spotlight

Την προγραμματική σύμβαση για την αστική ανάπλαση της Πλατείας  Στάμου στην περιοχή Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων, μαζί με τον Δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 441.560 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 418.000 ευρώ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

«Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής»

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων υποδομής και αναπλάσεων, τα οποία υλοποιούμε με συνέπεια και τεκμηριωμένο σχεδιασμό.

Η Ελευσίνα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς λόγω του μοναδικού της πολιτιστικού αποθέματος. Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, στηρίζει έμπρακτα δράσεις και έργα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Και η συνεργασία μας με τη δημοτική αρχή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινής μας βούλησης να προχωρήσουμε σε έργα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν το όραμά μας για μια Αττική με ισχυρές προοπτικές και αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον».

*πηγή φωτογραφίας: Περιφέρεια Αττικής

Τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Αυτοδιοίκηση
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια
Ελλάδα 02.12.25

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο με σειρά εκδηλώσεις και δίνει τη δυναότητα στο κοινό για επισκέψεις σε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια κατόπιν δηλώσεων συμμετοχής.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)

Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
