Αλλάζουν όλα σε κεντρική πλατεία της Μαγούλας

Την προγραμματική σύμβαση για την αστική ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στην περιοχή Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων, μαζί με τον Δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 441.560 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 418.000 ευρώ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

«Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής»

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων υποδομής και αναπλάσεων, τα οποία υλοποιούμε με συνέπεια και τεκμηριωμένο σχεδιασμό.

Η Ελευσίνα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς λόγω του μοναδικού της πολιτιστικού αποθέματος. Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, στηρίζει έμπρακτα δράσεις και έργα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Και η συνεργασία μας με τη δημοτική αρχή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινής μας βούλησης να προχωρήσουμε σε έργα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν το όραμά μας για μια Αττική με ισχυρές προοπτικές και αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον».

*πηγή φωτογραφίας: Περιφέρεια Αττικής