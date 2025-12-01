Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος κάλεσε σε τηλεοπτικό σταθμό, και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός και έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ φτάνει στο σημείο για έλεγχο.

Όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα, τα δικαστήρια της Ευελπίδων εκκενώνονται.