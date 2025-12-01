Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων
Όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα, τα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκκενώνονται
Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.
Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος κάλεσε σε τηλεοπτικό σταθμό, και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός και έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ φτάνει στο σημείο για έλεγχο.
Όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα, τα δικαστήρια της Ευελπίδων εκκενώνονται.
