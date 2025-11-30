newspaper
Καζακστάν προς Ουκρανία: «Σταματήστε τις επιθέσεις στο terminal της Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας»
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 11:28

Καζακστάν προς Ουκρανία: «Σταματήστε τις επιθέσεις στο terminal της Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας»

Μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας διέκοψε τις εξαγωγές και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές φόρτωσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το Καζακστάν ζήτησε σήμερα από την Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, από τον οποίο περνάει πάνω από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, αφού μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας διέκοψε τις εξαγωγές και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές φόρτωσης.

Μέσω της CPC γίνεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου από το Καζακστάν, χώρα μέλος του ΟΠΕΚ+

Η CPC, στην οποία μετέχουν επενδυτές από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιχειρήσεις αφού ένα αγκυροβόλιο στο ρωσικό τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη σημαντικές ζημιές από επίθεση ουκρανικού θαλάσσιου drone.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Κύματα επιθέσεων από την Ουκρανία σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουκρανία πραγματοποιεί φέτος κύματα επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει μία από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για την πολεμική οικονομία της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ήταν η τρίτη τέτοια επίθεση σ’ αυτό που αποκάλεσε «αποκλειστικά πολιτική εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο».

Το Καζακστάν «εκφράζει τη διαμαρτυρία του για άλλη μια εσκεμμένη επίθεση στην κρίσιμης σημασίας υποδομή της διεθνούς Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας στα ύδατα του λιμένος του Νοβοροσίσκ», αναφέρει το υπουργείο.

«Θεωρούμε αυτό που συνέβη ενέργεια η οποία βλάπτει τις διμερείς σχέσεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν με την Ουκρανία και αναμένουμε από την ουκρανική πλευρά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να εμποδίσει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία.

Μέσω της CPC γίνεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου από το Καζακστάν, χώρα μέλος του ΟΠΕΚ+, το οποίο εξήγαγε πέρυσι περίπου 68,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Ο πετρελαιαγωγός αυτός μεταφέρει πετρέλαιο κυρίως από τις πετρελαιοπηγές του Καζακστάν, αλλά συγκεντρώνει επίσης πετρέλαιο από ρώσους παραγωγούς.

Σ’ αυτόν τον μήκους 1.500 χιλιομέτρων πετρελαιαγωγό έχουν μερίδια Ρώσοι, η κρατική εταιρεία KazMunayGas του Καζακστάν, καθώς και μονάδες της Chevron, της ρωσικής Lukoil και της ExxonMobil.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Μπάσκετ 30.11.25

Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
