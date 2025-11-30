Η Τουρκία μέσω του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις επιθέσεις εναντίον των τάνκερ Kairos και Virat εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, μια επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η Ουκρανία χωρίς όμως να κατονομάζεται.

Όπως έχει γίνει γνωστό η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με θαλάσσια drone και μάλιστα δημοσίευσε τα βίντεο που κατέγραψαν τα ίδια τα drones.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the Attacks on Two Commercial Tankers in the Black Sea https://t.co/Smanf7fPay pic.twitter.com/SzkAp4PDEf — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 29, 2025

H δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την επίθεση με drones

Είμαστε ανήσυχοι για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες (28 Νοεμβρίου) κατά των εμπορικών δεξαμενόπλοιων «KAIROS» και «VIRAT» με σημαία της Γκάμπια στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα περιστατικά αυτά, τα οποία συνέβησαν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας στη Μαύρη Θάλασσα, έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Συνεχίζουμε να διατηρούμε επαφή με τα αρμόδια μέρη προκειμένου να αποτρέψουμε την εξάπλωση και την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και να αποτρέψουμε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα και τις δραστηριότητες της χώρας μας στην περιοχή.

Karadeniz’de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 29, 2025

H ανεπίσημη ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι έπληξε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα προκειμένου να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δεξαμενόπλοια, το Kairos και το Virat, επλήγησαν από drones ‘Sea baby” στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Βίντεο δείχνουν πως αφού επλήγησαν, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας και τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet” Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea. It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο από τον κέντρο επιχειρήσεων