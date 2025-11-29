Η Ουκρανία διεκδίκησε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι έπληξε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία του “ρωσικού σκιώδους στόλου” που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα προκειμένου να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δεξαμενόπλοια, το Kairos και το Virat, επλήγησαν από drones ‘Sea baby” στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet” Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea. It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ήταν κενά όταν επλήγησαν και «κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ» προκειμένου να φορτώσουν και πάλι υδρογονάνθρακες.

«(Πλάνα) βίντεο δείχνουν πως αφού επλήγησαν, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας και τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο αξιωματούχος δεν είπε πότε πραγματοποιήθηκε το πλήγμα.