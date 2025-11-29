Ζελένσκι: Ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.

Αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ

«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη τώρα θα «καταλήξουν» αύριο, Κυριακή.