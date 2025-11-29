Ζελένσκι: Ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες
Στις ΗΠΑ αναμένεται να βρεθεί ουκρανική αντιπροσωπεία για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου
- Σινεμά στη Γαλλία έκλεισε προσωρινά λόγω… κοριών
- Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
- Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπλόκο από την ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
- Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.
Αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ
«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.
Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη τώρα θα «καταλήξουν» αύριο, Κυριακή.
- Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
- Ποιος είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
- Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»
- Πάπας Λέων ΙΔ’: Στο Φανάρι για τη Δοξολογία με τον Πατριάρχη – Δείτε live
- Αμύντας – Ολυμπιακός 66-84: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Σινεμά στη Γαλλία έκλεισε προσωρινά λόγω… κοριών
- Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
- H Θάσος στο έλεος της κακοκαιρίας Adel: Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις