Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένονται στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο με γνώση επί του θέματος.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συναντήσει την αμερικανική πλευρά στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη Φλόριντα, πρόσθεσε η πηγή.

O Αντρέι Γέρμακ παραιτήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη του μετάβαση στο Μαϊάμι για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η πηγή χαρακτήρισε την παραίτηση ως «πολιτικό σεισμό». Οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, πριν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Διαπραγματευόμαστε μόνο με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία λέει το Κρεμλίνο

Σε αυτό το σημείο, η Ρωσία συμμετέχει σε συνομιλίες για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Σε αυτό το στάδιο, διαπραγματευόμαστε μόνο με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο Channel One.

Κατά τη γνώμη του, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρουν ότι η Ευρώπη πρέπει να προσκληθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι άσχετα σε αυτό το σημείο. «Όχι, σίγουρα δεν έχει νόημα να τα λάβουμε υπόψη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι «δεδομένου ότι πρόκειται για την ειρηνευτική αποστολή του Τραμπ (…), ετοιμαζόμαστε ακριβώς για αυτές τις επαφές. Η Ρωσία έχει αναφέρει πως πλέον δεν διαπραγματεύεται «ούτε με τον Ζελένσκι» θεωρώντας πως οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του θα είναι άκυρη, επειδή δεν έχει προκηρύξει εκλογές σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Έκαναν ένα θεμελιώδες στρατηγικό λάθος φοβούμενοι να διεξαγάγουν προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει χάσει τη νόμιμη ιδιότητά του. Η Ρωσία βρίσκεται επίσης σε κατάσταση πολέμου, αλλά εμείς διεξήγαμε εκλογές», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος την Πέμπτη σε δημοσιογράφους.