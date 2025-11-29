Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2: «Λύτρωση» με Φόντεν στο 90+1′

Παρά το εξαιρετικό της πρώτο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε πολύ κοντά στο να «πετάξει» περισσότερους βαθμούς απέναντι στη Λιντς, για τη 13η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο με το γκολ του Φόντεν στο 90+1′ κατάφερε να επικρατήσει με 3-2.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός με τα δύο τέρματά του οδήγησε τους «πολίτες» πίσω στις νίκες, μετά την ήττα από τη Νιουκάστλ την προηγούμενη αγωνιστική. Για τη Σίτι σκόραρε και ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, ενώ την τρομερή αντεπίθεση της Λιντς στο δεύτερο ημίχρονο καθοδήγησε ο Κάλβερτ Λιούιν με γκολ και κερδισμένο πέναλτι, το οποίο σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια ο Ενμέτσα.

Η Σίτι χρειάστηκε μόλις 59 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ, με τον Φόντεν να βρίσκει δίχτυα για το 1-0, έπειτα από ασίστ του Νούνες. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν άφησε το… φρένο καθ’ όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου και αναζητούσε και ένα δεύτερο γκολ. Στο 24ο λεπτό, ο Γκβάρντιολ απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με τον Πέρι να σώζει και το σουτ του Φόντεν για άλλο ένα κόρνερ των γηπεδούχων.

Τότε, ο Κροάτης αμυντικός ήταν ξανά στο σωστό σημείο και αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα, παίρνοντας το «ριμπάουντ» μετά από το ανεπιτυχές διώξιμο του τερματοφύλακα της Λιντς για να διαμορφώσει το 2-0. Η ομάδα του Μάντσεστερ συνέχισε δυνατά και μετά το 2-0, με τον Ντοναρούμα να μην απειλείται ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Τα δεδομένα έμελλαν να αλλάξουν λίγα λεπτά μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς η Λιντς, από εκεί που δεν είχε ούτε μία τελική στην εστία, βρήκε το γκολ και μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 49′. Μετά από συνεχή λάθη της άμυνας της Σίτι, ο Κάλβερτ Λιούιν δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και έκανε το 2-1, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί.

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ακριβώς αντίθετη με αυτή του πρώτου, καθώς η ομάδα του Φάρκε συνέχιζε να έχει τις ευκαιρίες και στο 66′ ο σκόρερ του 2-0, Γκβάρντιολ, έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Κάλβερτ Λιούιν, με τον διαιτητή Μπανκς να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ντοναρούμα απέκρουσε το πέναλτι του Ενμέτσα, ωστόσο η μπάλα έπεσε ξανά στον πρώην παίκτη των «πολιτών», ο οποίος έκανε το 2-2.

Μετά την ισοφάριση, η Σίτι αναζητούσε το γκολ που θα της έδινε ξανά το προβάδισμα και κατάφερε να το βρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από πάσα του Τσερκί, ο Φόντεν έκανε διπλή προσποίηση και έκανε το 3-2 για να «λυτρώσει» την ομάδα του και να της χαρίσει τη νίκη.

Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1

Στο Λονδίνο, η αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με την Μπέρνλι ήταν «εκρηκτική» στα τελευταία λεπτά. Οι γηπεδούχοι είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες και στο 81′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τιάγκο. Η Μπέρνλι απάντησε άμεσα, επίσης με πέναλτι, με τον Φλέμινγκ να βρίσκει δίχτυα, ωστόσο ο Τιάγκο «χτύπησε» ξανά, ένα λεπτό μετά το 1-1, για να δώσει ξανά προβάδισμα στη Μπρέντφορντ. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 90+2′ ο Ουατάρα.

Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2

Σπουδαία ανατροπή πραγματοποίησε η Σάντερλαντ. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 7ο λεπτό, με το γκολ του Αντλί, ενώ τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, όταν στο 15ο λεπτό ο Άνταμς διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Στο 30′ ο Λε Φέε ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για να μειώσει σε 2-1 και να δώσει «ανάσα» στη Σάντερλαντ.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν κατευθείαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τραορέ να κάνει το 2-2 στο 46′, ενώ στο 69′ ο Μπρόμπεϊ ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του Λε Μπρι. Μάλιστα, στο 90+6′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο, με την απευθείας κόκκινη του Κουκ.

Η 13η αγωνιστική της Premier League

Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2

Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1

Έβερτον – Νιουκάστλ 29/11, 19:30

Τότεναμ – Φούλαμ 29/11, 22:00

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 30/11, 14:00

Άστον Βίλα – Γουλβς 30/11, 16:05

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 30/11, 16:05

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 30/11, 16:05

Τσέλσι – Άρσεναλ 30/11, 18:30

