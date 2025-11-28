Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Stories 28 Νοεμβρίου 2025 | 21:25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Με ρίζες στη χώρα που η λάβα είναι στις φλέβες της, η Μπιορκ έχει αναδειχθεί σε πολλά περισσότερα από ένα icon της βιομηχανίας του θεάματος καθώς η συμβολή της στην τέχνη εκτείνεται πέρα από την αναγνωρίσιμη φωνή της.

Ακούραστη πρωτοπόρος, η Ισλανδή έκανε τη μουσική, την εικόνα, το performance, τους νευρώνες και τις νέες τεχνολογίες ένα ενιαίο, ατρόμητο έργο που καλεί σε εγρήγορση εδώ και δεκαετίες.

Από την εφηβική της εμφάνιση ως παιδί-θαύμα μέχρι την καταξίωσή της ως μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η Μπιορκ αψήφησε σταθερά τις συμβάσεις με έργα που διατρέχουν την ποπ, την ηλεκτρονική, την κλασική και την πειραματική μουσική, έχοντας ορίσει την πολιτισμική σφαίρα.

Η Μπιορκ έχει τοποθετήσει τον βαθύ συναισθηματικό πόνο και την αδυναμία που γεννάει δύναμη στον πυρήνα της δημιουργικής της φιλοσοφίας, όχι ως αδιέξοδο, αλλά ως καταλύτη μεταμόρφωσης.

Αντί να τον απομονώνει, τον ενσωματώνει σε μία αρχετυπική ενέργεια, υποστηρίζοντας πως η πιο έντονη θλίψη, μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό καύσιμο δημιουργίας καθώς η τέχνη της λειτουργεί ως μία αλχημική διαδικασία. Η Μπιορκ παίρνει τη ρήξη, τον θάνατο, την εγκατάλειψη, και τα επιστρέφει στην πλατφόρμα και το κοινό της ως καθαρή ενέργεια, ως μία (αναλογική αλλά και ηλεκτρική) κραυγή ζωής.

YouTube thumbnail

Για την Ισλανδή, η καλλιτεχνική πράξη είναι η υπέρτατη πράξη επιβίωσης: η ανοιχτή πληγή είναι η πύλη προς την αυθεντική, μη φιλτραρισμένη σύνδεση με τον κόσμο, αφήνοντας την ψυχή να τραγουδήσει την πιο δύσκολη αλήθεια της.

Παράλληλα η σχέση της με τη φύση και την τεχνολογία δεν είναι διπολική, αλλά οργανική. Η Μπιορκ αντιμετωπίζει τις δυνάμεις της Γης (το χώμα, τον ωκεανό, την ακατέργαστη βιολογία) ως την πρωταρχική της γλώσσα και την τεχνολογία (τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία, τις εφαρμογές, την εικονική πραγματικότητα) ως τον πολιτισμικό μας «ωκεανό» — το μέσο μέσω του οποίου μπορούμε να επεκτείνουμε τα ανθρώπινα όρια -αυτό έκανε άλλωστε με το Biophilia.

Ποιητική αλλά και κοφτερή, η Μπιορκ θέλει να μας υπενθυμίσει τη συνέχεια και το δέσιμο της θνητότητας μας με τις αρχέγονες δομές του σύμπαντος, καθιστώντας τον άνθρωπο τελικά πιο ενιαίο, πέρα από φυλετικές ή θρησκευτικές διαιρέσεις.

Η στάση της Μπιορκ απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη μουσική βιομηχανία είναι μία συνεχής πράξη καλλιτεχνικής και φεμινιστικής αυτονομίας.

Έχει επισημάνει επανειλημμένα τον σεξισμό που επιβάλλει σταθερά πρότυπα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες («Πρέπει πάντα να είναι θηλυκές, θηλυκές»), ενώ επιτρέπει στους άνδρες συναδέλφους της να είναι «αστείοι, χοντροί, φιλοσοφικοί».

YouTube thumbnail

Η φιλοσοφία της δεν είναι να προσαρμοστεί στους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά να τους ανατρέψει ριζικά.

Όταν αντιστάθηκε στην απλοϊκή παρουσίαση της δουλειάς της από τον Τύπο, όταν αρνήθηκε να μπει στο καλούπι της pop star ή όταν υπερασπίστηκε (με βία) το παιδί της από τους παπαράτσι, όταν διακήρυξε πως ο φεμινισμός στην τέχνη είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη διατήρηση της προσωπικής ακεραιότητας και του δημιουργικού οράματος, η Μπιορκ ούρλιαξε και κατάφερε να κάνει επανεκκίνηση σε ένα σύστημα απαιτώντας από τη βιομηχανία να ωριμάσει και να αλλάξει.

Μουσικά, όλα ξεκίνησαν με μια έκρηξη. Έφερε τον τίτλο Homogenic. Ο δίσκος με τον οποίο η Μπιορκ «πυροδότησε» την πλήρη καλλιτεχνική της ταυτότητα τη βρίσκει διχασμένη μεταξύ της ηφαιστειακής απεραντοσύνης της Ισλανδίας και του χάους του Λονδίνου της δεκαετίας του ’90.

Συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ρυθμούς με σαρωτικά έγχορδα, δημιουργώντας μία νέα κινηματογραφική γλώσσα για την ποπ και κουβαλώντας μέσα του κομμάτια όπως τα Jóga και Bachelorette ως τεκτονικοί συναισθηματικοί σεισμοί ο δίσκος ήταν αυτό που είναι η Μπιορκ.

Ωμός, ενιαίος και ρηξικέλευθος έγινε ένα νέο σημείο αναφοράς για την avant-pop και η Μπιορκ πέταξε από πάνω της το κουκούλι του «ανερχόμενο» για να γίνει μία πολιτισμική αρχιτέκτονας, η επιρροή της οποίας αντηχεί σε κάθε φιλόδοξο ποπ δημιουργό που ακολούθησε.

Η εμφάνιση της Μπιορκ με το φόρεμα του Κύκνου στα Όσκαρ το 2001 δεν ήταν ένα απλό καπρίτσιο, αλλά (όπως όλα στην περίπτωση της) ένα μήνυμα.

YouTube thumbnail

Εμφανίστηκε στην πιο σοβαροφανή τελετή του Χόλιγουντ φορώντας ένα δημιούργημα γεμάτο ιδιοτροπία και χιούμορ, «γεννώντας» αβγά στο κόκκινο χαλί και αμφισβητώντας κάθε προσδοκία για την «αποδεκτή» αισθητική των γυναικών celebrities.

Παρόλο που αρχικά έγινε αντικείμενο χλευασμού, το φόρεμα καθιερώθηκε ως σύμβολο καλλιτεχνικής αυτονομίας και αντι-κομφορμιστικής αίγλης. Σήμερα, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές μόδας στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας την απαράμιλλη ικανότητα της Μπιορκ να μετατρέπει το θέαμα σε επανάσταση.

Το μυθικό φόρεμα της που «πλημμύρισε» το Ολυμπιακό Στάδιο στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο φιλόδοξες και εντυπωσιακές μουσικές παραστάσεις στην ιστορία των σύγχρονων Αγώνων.

YouTube thumbnail

Όταν η Μπιορκ έφτασε στην Αθήνα το 2004, η δισκογραφία της περιελάμβανε ήδη διεθνείς επιτυχίες και η φήμη της για τις θεαματικές παραστάσεις της ήταν παγιωμένη.

Πιστεύοντας στην απόλυτη δημιουργική έκφραση, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της Τελετής Έναρξης με το τραγούδι Oceania, το οποίο συνέγραψε με τον ποιητή Σίγκουργιον Μπίργκιρ Σίγκουρντσον.

Μιλώντας στα παρασκήνια, πριν από την παράσταση για την οποία χρειάστηκε να αφιερώσει δύο ώρες στο styling, η τραγουδίστρια δήλωσε:

«Εκπροσωπώ τον ωκεανό. Και η ιδέα είναι ότι το φόρεμά μου πλημμυρίζει το στάδιο». Όπως εξήγησε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Τελετής, Δημήτρης Παπαϊωάννου, της ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι που να περικλείει την ενότητα.

YouTube thumbnail

«Σκέφτηκα τον ωκεανό γιατί το νερό αγγίζει κάθε ήπειρο χωρίς να σκέφτεται τη φυλή ή την προκατάληψη ή τη θρησκεία», είπε.

Η σαφής σύνδεση μεταξύ της καλλιτέχνιδας και του Ολυμπιακού πνεύματος οφειλόταν στη διάθεση που απέπνεε το Oceania, ένας συνδυασμός ηλεκτρονικής μουσικής και φωνητικών που μιλούσε για τη φύση, τον κόπο (ιδρώτα) και την αρμονία ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Καθώς το μπλε φόρεμά της απλωνόταν, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μίας τεράστιας θάλασσας, η Μπιορκ τραγουδούσε: «Γεράκια και σπουργίτια τρέχουν στα νερά μου / Σαλάχια επιπλέουν στον ουρανό», λίγο πριν ο Έλληνας αθλητής Νικόλαος Κακλαμανάκης ανάψει τον Ολυμπιακό βωμό.

Εξηγώντας τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το Oceania, η Μπιορκ τόνισε τη συμβολή του Σίγκουρντσον. «Πάντα τον ρωτάω όταν χρειάζομαι κάτι επικό, σαν να προέρχεται από μυθιστόρημα». Όταν συναντήθηκαν, ο ποιητής πρότεινε την ιδέα της εξέλιξης του ανθρώπου από το πλαγκτόν σε ψάρι και το σέρνεσθαι από τη θάλασσα, «αναπτύσσοντας σταδιακά μέχρι να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

YouTube thumbnail

Η παράσταση εμπλουτίστηκε με χορευτές μεταμφιεσμένους σε Έλληνες θεούς και μυθικά ζώα, ενισχύοντας την αιθέρια ατμόσφαιρα. Η 38χρονη τότε Μπιορκ έγινε κομμάτι του μύθου χτίζοντας τον δικό της.

Χρόνια αργότερα η καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι η αντισυμβατική εικόνα της ήταν αυτό που την έκανε τόσο ελκυστική για την Τελετή. Η Μπιορκ εκπροσωπούσε (όπως πάντα, πριν και μετα την Αθήνα του 2004) τις νέες, συναρπαστικές δονήσεις της Γης.

Η Μπιορκ, η οποία είχε ιδρύσει τη δική της δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 14 ετών, ήταν μία δημιουργική δύναμη. Η εικονογραφία της και η εκπληκτική της εμφάνιση στην Αθήνα συνέβαλαν καθοριστικά στο να μείνει η Τελετή Έναρξης του 2004 ανεξίτηλη στη μνήμη. Ερωτηθείσα για την εμπειρία της, η Μπιορκ γέλασε στα παρασκήνια, καθώς το πολυτελές φόρεμά της κυμάτιζε γύρω της: «Παράσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Είναι αριστοκρατικό, σωστά;»

YouTube thumbnail

Πιο πρωτοποριακή από κάθε άλλη σύγχρονη της, η Μπιορκ μετέτρεψε το μουσικό βίντεο σε εργαστήριο τέχνης, τεχνολογίας και φαντασίας.

Σε συνεργασία με οπτικούς επαναστάτες όπως οι Μισέλ Γκοντρί, Σπάικ Τζόνζι, Κρις Κάνιγχαμ και Νικ Νάιτ, δημιούργησε εμβληματικά φιλμ μικρού μήκους όπως τα Human Behaviour, Pagan Poetry και το αριστούργημα ρομποτικής αγάπης All Is Full of Love.

Για τη Μπιορκ οι αισθήσεις μας είναι δίοδος για το μέσα και αυτό είναι που θέλει να κατακτήσει.

Επενδύοντας στη δύναμη της εικόνας η Μπιορκ έχτισε σε συνεργασία με άλλους οραματιστές της multimedia ωδής, ταινίες όπου ο σουρεαλισμός, ο φουτουρισμός και η ευαλωτότητα κάνουν σεξ γεννώντας υβρίδια για να καλλιεργήσουν την επόμενη γενιά της καλλιτεχνικής τόλμης.

Παράλληλα, στο Dancer in the Dark του Λαρς φον Τρίερ (2000), η Μπιορκ έδωσε μία από τις πιο διχαστικές και στοιχειωτικές ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η απεικόνιση της Σέλμα, τόσο συναισθηματικά ωμή και καθηλωτική, της χάρισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στις Κάννες. Η Μπιορκ, ωστόσο, ορκίστηκε πως δεν θα ξαναέπαιζε ποτέ.

Το 2017, εντάχθηκε στο κίνημα #MeToo περιγράφοντας κακοποίηση από έναν σκηνοθέτη με τον οποίο είχε συνεργαστεί – αν και δεν τον κατονόμασε ποτέ, είχε συνεργαστεί μόνο με τον φον Τρίερ μέχρι τότε.

Επιστρέφοντας στο πεδίο της παρτιτούρας, η Μπιορκ με το Vulnicura έκανε μια ραγισμένη καρδιά, πολιτιστικό token. Συνδυάζοντας ορχηστρικά έγχορδα με την αλλοιωμένη ηλεκτρονική μουσική του Άρκα, η Μπιορκ κατέγραψε τη διάλυση της αγάπης με συντριπτική λεπτομέρεια – από τη ρήξη έως την επούλωση.

Η συναισθηματική διαφάνεια του άλμπουμ είχε παγκόσμια απήχηση, καθιστώντας το έναν φάρο για τους ακροατές που διαχειρίζονται τη δική τους θλίψη και ανοίγοντας ένα κανάλι για την λεπτομερή αναφορά στη γυναικεία εμπειρία του χωρισμού.

Το έργο, μία εξερεύνηση του χωρισμού της από τον εικαστικό καλλιτέχνη Μάθιου Μπάρνι, αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές εκφράσεις προσωπικού πόνου στη σύγχρονη μουσική.

Mαχητική από πάντα, είτε όταν υπερασπιζόταν την ιδιωτικότητα του γιού της στο διαβόητο περιστατικό του 1996 (η δημιουργός επιτέθηκε σε δημοσιογράφο στο Αεροδρόμιο Don Mueang της Μπανγκόκ όταν προσπάθησε να πάρει συνέντευξη από τον γιο της) είτε όταν πολεμάει για τον πλανήτη και εναντιώνεται στην ανθρωπογενή καταστροφή πόρων, οικοσυστημάτων και λαών, είτε όταν επιτίθεται στο Ισραήλ ή την AI ή το Spotify, ο ακτιβισμός της είναι μια φυσική προέκταση της τέχνης της.

Παθιασμένος, ασυμβίβαστος, την ίδια στιγμή τοπικός και παγκόσμιος και σίγουρα ορμητικός ως καταιγίδα.

Έχει αγωνιστεί ενάντια στις εμπορικές ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Ισλανδίας, προώθησε τη διατήρηση των ωκεανών και υπερασπίστηκε εύθραυστα οικοσυστήματα. Είναι πρέσβειρα της UNICEF, συγκεντρώνει κεφάλαια για την ανακούφιση από καταστροφές και υποστηρίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και των προσφύγων.

YouTube thumbnail

Το 2011, με το άλμπουμ της Biophilia η σπουδαία αυτή Ισλανδή και πολίτης του κόσμου, επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένας δίσκος. Δεν ήταν μόνο μουσική, αλλά μια διαδραστική σουίτα εφαρμογών, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, μια επιστημονική συνεργασία και μια ζωντανή παράσταση που τροφοδοτούνταν από εφευρεθέντα όργανα.

Η Μπιορκ συνδύασε τη φυσική επιστήμη με την τέχνη και την τεχνολογία, μετατρέποντας τα τραγούδια σε ζωντανά, αρθρωτά συστήματα και θέτοντας το «χρυσό πρότυπο» για την καινοτομία πολυμέσων πολύ πριν προσπαθήσουν να το μιμηθούν οι εταιρείες τεχνολογίας.

Πρόσφατα, με αφορμή τα 6οα της γενέθλια, η Μπιορκ αναφέρθηκε στο πόλεμο της με την κυβέρνηση της Ισλανδίας.

Πριν από δύο χρόνια, η Μπιορκ συνεργάστηκε με τη Rosalía και τον Sega Bodega στο τραγούδι Oral. Όπως αποκάλυψε όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατέθηκαν στην υποστήριξη του νομικού αγώνα κατά της εκτροφής σολομού από ιδιοκτήτες ξένης εταιρείας στην Ισλανδία που διεξάγεται από κατοίκους του Seyðisfjörður.

Για τα 60α της γενέθλια η Μπιόρκ έκανε ένα δώρο στον εαυτό της. Κατέθεσε νέα αγωγή (θα είναι η πέμπτη) κατά του ισλανδικού κράτους.

Η Μπιορκ είναι μια δύναμη της φύσης και εμείς είμαστε οι ορκισμένοι στρατιώτες της.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Music
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Ιταλία 22.11.25

Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Σύνταξη
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο