Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

Η Björk μοιράστηκε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ζητά την άμεση απελευθέρωση της Ισλανδής τραγουδίστριας Magga Stína, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν μία από τους ακτιβιστές που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό την Τρίτη το βράδυ, 7 Οκτωβρίου, μετά από μια απόπειρα να φτάσουν στη Γάζα για να σπάσουν τον αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσπαθώντας να ανοίξει το δρόμο για τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», γράφει η Björk.

«Υποστηρίζω την Magga Stína και την Γκρέτα που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Είναι παράνομο να αφήνεις τους ανθρώπους να πεινάνε και να εμποδίζεις την παροχή τροφής στα παιδιά», προσθέτει.

Οι στολίσκοι για τη Γάζα

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ισραήλ συνέλαβε παράνομα περισσότερους από 450 ακτιβιστές από το Global Sumud Flotilla, αναχαιτίζοντας σχεδόν όλα τα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Μεταξύ αυτών ήταν και η Τούνμπεργκ, η οποία απελάθηκε τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, μαζί με άλλους αλληλέγγυους και από την Ελλάδα.

Ενώ οι περισσότεροι ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla έχουν απελαθεί, έξι από αυτούς — από τη Νορβηγία, το Μαρόκο και την Ισπανία — παραμένουν υπό κράτηση στο Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν.

Και, αφού τα πλοία του Sumud Flotilla αναχαιτίστηκαν, εκατοντάδες αλληλέγγυοι ξεκίνησαν να σαλπάρουν και πάλι για τη Γάζα σε μια νηοπομπή, η οποία έθεσε ως στόχο να σπάσει τον 18ετή ισραηλινό αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι το πλήρωμα του σκάφους Gaza Sunbird, το οποίο μετρούσε 145 ακτιβιστές από 30 χώρες, απήχθη από το Ισραήλ, με τις ένοπλες δυνάμεις να έχουν επίσης αναχαίτισει και επιτεθεί σε πολλά πλοία από το Thousand Madleens και το FFC Flotilla.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την τύχη των επιβατών του Gaza Sunbird και των υπόλοιπων πλοίων που πλέουν μαζί με το Thousand Madleens προς τη Γάζα και το Freedom Flotilla Coalition. Καλούμε τις κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι απαχθέντες πολίτες να απαιτήσουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους και να διασφαλίσουν την προστασία τους από βασανιστήρια», ανέφερε σε δήλωση του νωρίτερα σήμερα ο Karim Ali, συνιδρυτής του Gaza Sunbirds.

«Το 2014 υποστηρίξαμε την Παλαιστίνη ως χώρα»

Η οικογένεια της Magga Stína συνεχίζει να ασκεί πίεση στην ισλανδική κυβέρνηση, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή της. Όπως επισημαίνει η Björk στη δήλωσή της: «Η Ισλανδία ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την ανεξαρτησία πολλών μικρών εθνών. Το 2014 υποστηρίξαμε την Παλαιστίνη ως χώρα. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, αφού ήμασταν αποικία για 600 χρόνια, πώς είναι να ζεις καταπιεσμένος. Αν και είμαστε λίγοι, η φωνή μας έχει σημασία και μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε το παράδειγμα του θάρρους να ξεσηκωνόμαστε ενάντια στην καταπίεση και να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη».

»Ζητώ από τις ισλανδικές αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους από πριν 11 χρόνια, όταν υποστήριξαν την Παλαιστίνη, να σταματήσουν όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα και να αγωνιστούν για την ασφαλή επιστροφή της Magga Stína», προσθέτει. «Και στο ίδιο πνεύμα: ζητώ από όλο τον κόσμο να φέρει πίσω στο σπίτι τους όλους τους ομήρους κάθε έθνους».

Η γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 67.183 ανθρώπους – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά-, με τουλάχιστον 169.841 άτομα να έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τον Οκτώβριο του 2023.

Χιλιάδες ακόμη εικάζεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.

*Με πληροφορίες από: Dazed