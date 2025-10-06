Συγγενείς, φίλοι και διαδηλωτές υποδέχονται τους ακτιβιστές, ανάμεσά τους τους 27 Έλληνες, που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla και τις τελευταίες ημέρες κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές.

Το in βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

Η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται μεταξύ των ακτιβιστών διαφορετικών εθνικοτήτων που έφτασαν στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

