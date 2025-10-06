Global Sumud Flotilla: Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών, προσγειώθηκε το αεροπλάνο – Το in στο «Ελ. Βενιζέλος»
Στην Αθήνα έφτασαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ - Το in στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην επιστροφή των 27 Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή
Συγγενείς, φίλοι και διαδηλωτές υποδέχονται τους ακτιβιστές, ανάμεσά τους τους 27 Έλληνες, που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla και τις τελευταίες ημέρες κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές.
Το in βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.
Η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται μεταξύ των ακτιβιστών διαφορετικών εθνικοτήτων που έφτασαν στην Ελλάδα.
Σε ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.
Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in
