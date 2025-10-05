Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa που επικαλείται το ΑΠΕ, αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Σήμερα έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.

Οι Γάλλοι απαχθέντες ακτιβιστές φεύγουν αύριο για Αθήνα στην ίδια πτήση

Μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα απελαθούν αύριο Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κετζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Σε αυτό το στάδιο, 28 Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται μεταξύ των επιβατών της πτήσης που διοργανώνουν αύριο στις 4 μ.μ. προς την Αθήνα οι ισραηλινές μεταναστευτικές αρχές. Ορισμένοι από αυτούς είναι καταχωρημένοι με άλλη υπηκοότητα (αμερικανική, σουηδική, τυνησιακή ή τουρκική). Ο ακριβής κατάλογος των επιβατών θα δοθεί αύριο το πρωί».

«Οι ομάδες μας παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλίσουν την προξενική προστασία των συμπατριωτών μας, να παρακολουθούν τις συνθήκες κράτησής τους και να διευκολύνουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν».