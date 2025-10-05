Η Μαρία Δίπλα είναι μία από τους 27 ακτιβιστές της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla και απήχθησαν από ισραηλινούς κομάντος σε διεθνή ύδατα ενώ προσπαθούσαν να περάσουν ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα.

Η κ. Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» που ήταν το πρώτο σκάφος της ελληνικής αποστολής που δέχτηκε επίθεση.

Ο πατέρας της μίλησε στο MEGA και κατήγγειλε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ ενώ έκανε γνωστό ότι κανένας ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από το ελληνικό προξενείο έχει επικοινωνήσει μαζί του για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της κόρης του με την οποία έχει χάσει επικοινωνία από τη στιγμή της ισραηλινής επιχείρησης.

«Έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας; Είτε από την κυβέρνηση είτε από το αρμόδιο υπουργείο, είτε από το προξενείο;», ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου με τον κ. Δίπλα να απαντά:

«Όχι, εσείς είστε οι πρώτοι από το Mega και πέφτω από τα σύννεφα. Ο Γεωργιάδης βγαίνει και γκαρίζει για το παραμικρό γιατί δε βγαίνει τώρα να τσιρίξει;».

Τα κινήματα αυτά αλλάζουν την ιστορία

Μιλώντας για την απόφαση της κόρης του να συμμετάσχει στην αποστολή ο ίδιος είπε ότι η Μαρία «δεν φοβάται» και είχε την παρότρυνση και του ιδίου. «Της είπα «κορίτσι μου αύριο το πρωί γιατί τα κινήματα αυτά αλλάζουν την ιστορία». Της είπα μόνο να μη βγάζει ποτέ το σωσίβιο γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Την παίρνω στο κινητό και δεν απαντάει. Τα έχουν πετάξει στη θάλασσα».

«Τους έχουν πάει φυλακή στην έρημο. Δεν έχω επικοινωνία μαζί της. Τελευταία φορά μιλήσαμε πριν την επέμβαση κομάντος στα διεθνή ύδατα. Επειδή είμαι ναυτικός είναι ανεπίτρεπτο, αυτό είναι πειρατεία», είπε σε άλλο σημείο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου που είπε ότι είναι ευκαιρία για τους ακτιβιστές «να βάλουν μυαλό», ο κ. Δίπλας ανέφερε: «Να σχολιάσω τι; 68.000 νεκροί, 160.000 τραυματίες, χιλιάδες παιδάκια. Μου έστειλε φίλος φωτογραφία του του παιδιού του τεσσάρων ετών, τρία κιλά».

Δεν μιλάει κανείς

«Πατέρας είμαι, έχω μεγάλη αγωνία και δεν βλέπω τις σωστές κινήσεις όχι μονάχα από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Δεν μιλάει κανένας. Ποιο είναι το πρόβλημα; Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, απλή λογική», είπε και πρόσθεσε:

«Αν φύγει ο Νετανιάχου που θα μείνουμε εμείς οι υποστηρικτές του Νετανιάχου; Είμαστε στη λάθος μεριά της ιστορίας. Διότι θα φύγει ο Νετανιάχου και μετά θα μείνουμε δακτυλοδεικτούμενοι».