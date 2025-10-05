Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

Στην επιστροφή των 27 Ελλήνων που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα αναφέρεται ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας πως «περιμένουμε η δέσμευση να γίνει πραγματικότητα και η κυβέρνηση να εγγυηθεί και να διασφαλίσει κάθε λεπτομέρεια για την ασφαλή επιστροφή των 27 συμπολιτών μας».

Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως «αύριο θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες πολίτες. Για όσα έζησαν. Κι εμείς θα είμαστε εκεί. Με τα μάτια μας στη Γάζα. Με την καρδιά μας στην Παλαιστίνη».

Σημειώνεται ότι, με ειδική πτήση, όπως είχε αναφέρει το ρεπορτάζ του in θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla».

Όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς:

«Ενημερώθηκα νωρίτερα από τον υπουργό Εξωτερικών ότι οι 27 Έλληνες πολίτες μέλη του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla που απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα σε φυλακές του Ισραήλ, σε άθλιες συνθήκες, χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα θα επιστρέψουν αύριο, Δευτέρα, στην Ελλάδα.

Πλέον αυτό επιβεβαιώνεται κι από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.

Περιμένουμε αυτή η δέσμευση να γίνει πραγματικότητα και η κυβέρνηση να εγγυηθεί και να διασφαλίσει κάθε λεπτομέρεια για την ασφαλή επιστροφή των 27 συμπολιτών μας.

Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε αυτό που ήδη κάνουμε: να είμαστε σε διαρκή κινητοποίηση και εγρήγορση. Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον.

Σημειώνω το εξης: ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης παραμένει σιωπηλός. Ούτε λέξη σήμερα στο εκτενές κυριακάτικο σημείωμά του.

Αύριο όμως θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες πολίτες.

Για όσα έζησαν.

Κι εμείς θα είμαστε εκεί.

Με τα μάτια μας στη Γάζα.

Με την καρδιά μας στην Παλαιστίνη».