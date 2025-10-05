newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05 Οκτωβρίου 2025 | 16:38

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Με ειδική πτήση, όπως είχε αναφέρει το ρεπορτάζ του in θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla».

Η πρέσβης επισκέφθηκε τους 27

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, (σσ Μάγια Σολωμού) επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη».

Σε επικοινωνία το ΥΠΕΞ με το Τελ Αβίβ

Σημειώνεται ακόμα ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού».

Επιστροφή των Ελλήνων του στολίσκου για τη Γάζα με ειδική πτήση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του in, η πτήση δεν θα είναι στρατιωτική, καθώς το αεροσκάφος που θα παραλάβει τους 27  θα είναι πολιτικό. Η ώρα της πτήσης δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας, ενώ δεν είναι σαφές ακόμα εάν σε αυτή θα υπάρχουν και πολίτες τρίτων χωρών, που θέλουν να επαναπατριστούν και θα μπορούσε η Αθήνα να συνδράμει στην επιστροφή τους στις χώρες τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Δρομολογούνται εξελίξεις μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25

Δρομολογούνται εξελίξεις μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύνταξη
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)

Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 70′, έδωσε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον πήρε τον βαθμό στην έδρα της Γουλβς (1-1). Ο Μάλεν «καθάρισε» με δύο γκολ για την Βίλα (2-1), νίκη και για τη Νιούκαστλ (2-0) επί της Νότιγχαμ

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Παναιτωλικός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ιερά οδός: «Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου»- Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι
Ελλάδα 05.10.25

«Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου» - Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

«Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι» περιγράφει ο οδηγός που έπεσε θύμα επίθεσης στην Ιερά Οδό από 25χρονο διανομέα

Σύνταξη
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο