Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης η τελευταία πράξη του δράματος για τον 19χρονο Ραφαήλ
- Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη - Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
- Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Πώς να απαντήσεις σε κάποιον που λέει «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...»
- Πολιτική πόλωση σε ταχύτητα ρεκόρ: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμη του X
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, το πρωί της Τετάρτης μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.
Η κηδεία του 19χρονου τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.
Πολλοί κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο για τον αγαπημένο τους Ραφαήλ.
Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.
Το στρατιωτικό άγημα βρίσκεται έξω από τον ναό, αποδίδοντας τιμές, ενώ η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού. Παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα.
Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.
Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.
- Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
- Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
- Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
- Expand your Outdoor: Η ελληνική τεχνογνωσία της LAMDA LEVENTIS που σχεδιάζει το μέλλον του outdoor living
- Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Όχι της ΚΕΔΕ στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων σε άλλο φορέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις