Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 21:09

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-2 (από το 1-0), ο Άρης βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει του Βόλου ΝΠΣ με 3-2 στο «Βικελίδης», σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 5-8.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η πρώτη με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του, και πρώτη μετά το 0-1 στο Αγρίνιο (19η αγωνιστική) Έτσι σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ με 2-0, οι κιτρινόμαυροι μείωσαν την απόσταση από τους πρωτοπόρους Βοιωτούς στους 3.

Από την κυριαρχία του Άρη, στην απίστευτη ανατροπή του Βόλου

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στα πρώτα 40 λεπτά του ματς, ειδικά όταν έπαιζε με τη μπάλα κάτω, καθώς από ένα σημείο και μετά άρχισε να κάνει σέντρες και κάπου… χάθηκε επιθετικά. Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν ένα γκολ νωρίς (17′) από εξαιρετικό μακρινό σουτ του Χόνγκλα (ασίστ ο Καντεβέρε), απειλήθηκαν ελάχιστα και επιπλέον είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ (στο 4′ διπλή με κεφαλιά Καντεβέρε, σουτ Γκαρέ, στο 27′ εκτέλεση φάουλ Ράτσιτς).

Κι όμως ο Βόλος ο οποίος είχε «ξεμυτίσει» ελάχιστα από την περιοχή και έπαιζε κυρίως αμυντικά, κατάφερε να, όχι απλά να ισοφαρίσει, αλλά να πάρει και προβάδισμα μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά στο 41′ ο Ματίας Γκονζάλεζ με άπιαστο βολέ έξω από την περιοχή και αριστερά ισοφάρισε σε 1-1, με τον Αθανασιάδη να «συλλαμβάνεται» εκτός εστίας, καθώς είχε προχωρήσει αρκετά μέτρα μπροστά.

Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα για πέναλτι πάνω στον Γκαρέ στην προηγούμενη φάση, όμως ο Τζήλος από το VAR δεν είδε την παράβαση κι έτσι στην εξέλιξη της φάσης είχαμε την ισοφάριση.

Προτού μάλιστα συνέλθουν οι γηπεδούχοι ήρθε και το 1-2 από τον Κάργα να σηκώνεται ψηλότερα από όλους μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ματς-ροντέο και ανατροπή ο Άρης!

Το ματς στο δεύτερο μέρος απέκτησε άγρια «ομορφιά» καθώς από τη μία ο Άρης τα έδωσε όλα για την ανατροπή βγαίνοντας μαζικά μπροστά, από την άλλη ο Βόλος βρήκε ανοιχτούς χώρους και ήταν επικίνδυνος «φλερτάροντας» και με 3ο γκολ σε 2-3 περιπτώσεις.Ο Άρης μπήκε με γκολ από τα… αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ο Ράτσιτς ισοφάρισε σε 2-2 χάρη σε σουτ του οποίο βρήκε στον Χέρμανσον, με τη μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μαχητικότητα των γηπεδούχων και η άρνησή τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια παρά το γεγονός ότι το ματς «στράβωσε» στο τέλος του πρώτου μέρους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δύο φορές άλλαξε το ματς συγκεκριμένο παιχνίδι. Η μία στο 41′ από το ασύλληπτο γκολ του Γκονζάλεζ στο 41′ με το οποίο ο Βόλος ισοφάρισε. Σπανίως μπαίνουν τέτοια σουτ. Και η δεύτερη στο 76′ από το λάθος του Μαρτίνες το οποίο έκανε γκολ ο Καντεβέρε για το 3-2.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Παρά την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ήταν η χειρότερη ομάδα του γηπέδου στο σύνολο του αγώνα. Ο Άρης δικαιούταν τη νίκη βάσει απόδοσης και την πήρε με μια μεγάλη ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακή η διαιτησία του Πολυχρόνη. Θα μπορούσε  να αποβάλλει τον Τσοκάνη με δεύτερη κίτρινη πριν την αλλαγή του στο 32ο λεπτό επίσης για σκληρό μαρκάρισμα. Επίσης δεν υπάρχει κόρνερ (αλλά άουτ) στη φάση από την οποία προέρχεται το 1-2 για τον Βόλο. Στο 61′ ο Πέρεθ ζήτησε πέναλτι σε κράτημα του Κάργα, το οποίο φάνηκε να γίνεται εκτός περιοχής

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σε κακή μέρα και ο Τζήλος στο VAR με κυριότερη ευθύνη του ότι δεν είδε την κλωτσιά του Αμπάντα στον Γκαρέ μέσα στην περιοχή ώστε να καλέσει τον Πολυχρόνη και να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών υπέρ των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ:  17′ Χόνγκλα,  48′ Ράτσιτς, 76′ Καντεβέρε – 41΄ Γκονζάλεζ, 45′ Κάργας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο (65′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Ράτσιτς (84′ Γένσεν), Χόνγκλα, Πέρεζ, Γκαρέ (79′ Κουαμέ), Γιαννιώτας (65′ Δώνης), Καντεβέρε.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιάμπάνης, Φερνάντες, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31′ λ.τρ. Μύγας), Αμπάντα, Γκονζάλες (83′ Κύρκος), Μαρτίνες, Μπουζούκης (47′ Κόμπα), Λάμπρου, Ουρτάδο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 3/5, Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ στις 17:00 και ΟΦΗ – Άρης στις 17:00

Στενά του Ορμούζ: Νέα ένταση μετά την επαναφορά των περιορισμών από το Ιράν

Στενά του Ορμούζ: Νέα ένταση μετά την επαναφορά των περιορισμών από το Ιράν

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Οι 11άδες που επέλεξαν Γρηγορίου και Μπράτσος για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 18.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι

Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράδοση μεταξύ τους καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ (που χάνει στο Περιστέρι)

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που υποβιβάζονται από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ εθνική, μετά τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out. Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

