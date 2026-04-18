Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-2 (από το 1-0), ο Άρης βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει του Βόλου ΝΠΣ με 3-2 στο «Βικελίδης», σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 5-8.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η πρώτη με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του, και πρώτη μετά το 0-1 στο Αγρίνιο (19η αγωνιστική) Έτσι σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ με 2-0, οι κιτρινόμαυροι μείωσαν την απόσταση από τους πρωτοπόρους Βοιωτούς στους 3.

Από την κυριαρχία του Άρη, στην απίστευτη ανατροπή του Βόλου

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στα πρώτα 40 λεπτά του ματς, ειδικά όταν έπαιζε με τη μπάλα κάτω, καθώς από ένα σημείο και μετά άρχισε να κάνει σέντρες και κάπου… χάθηκε επιθετικά. Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν ένα γκολ νωρίς (17′) από εξαιρετικό μακρινό σουτ του Χόνγκλα (ασίστ ο Καντεβέρε), απειλήθηκαν ελάχιστα και επιπλέον είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ (στο 4′ διπλή με κεφαλιά Καντεβέρε, σουτ Γκαρέ, στο 27′ εκτέλεση φάουλ Ράτσιτς).

Κι όμως ο Βόλος ο οποίος είχε «ξεμυτίσει» ελάχιστα από την περιοχή και έπαιζε κυρίως αμυντικά, κατάφερε να, όχι απλά να ισοφαρίσει, αλλά να πάρει και προβάδισμα μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά στο 41′ ο Ματίας Γκονζάλεζ με άπιαστο βολέ έξω από την περιοχή και αριστερά ισοφάρισε σε 1-1, με τον Αθανασιάδη να «συλλαμβάνεται» εκτός εστίας, καθώς είχε προχωρήσει αρκετά μέτρα μπροστά.

Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα για πέναλτι πάνω στον Γκαρέ στην προηγούμενη φάση, όμως ο Τζήλος από το VAR δεν είδε την παράβαση κι έτσι στην εξέλιξη της φάσης είχαμε την ισοφάριση.

Προτού μάλιστα συνέλθουν οι γηπεδούχοι ήρθε και το 1-2 από τον Κάργα να σηκώνεται ψηλότερα από όλους μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ματς-ροντέο και ανατροπή ο Άρης!

Το ματς στο δεύτερο μέρος απέκτησε άγρια «ομορφιά» καθώς από τη μία ο Άρης τα έδωσε όλα για την ανατροπή βγαίνοντας μαζικά μπροστά, από την άλλη ο Βόλος βρήκε ανοιχτούς χώρους και ήταν επικίνδυνος «φλερτάροντας» και με 3ο γκολ σε 2-3 περιπτώσεις.Ο Άρης μπήκε με γκολ από τα… αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ο Ράτσιτς ισοφάρισε σε 2-2 χάρη σε σουτ του οποίο βρήκε στον Χέρμανσον, με τη μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μαχητικότητα των γηπεδούχων και η άρνησή τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια παρά το γεγονός ότι το ματς «στράβωσε» στο τέλος του πρώτου μέρους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δύο φορές άλλαξε το ματς συγκεκριμένο παιχνίδι. Η μία στο 41′ από το ασύλληπτο γκολ του Γκονζάλεζ στο 41′ με το οποίο ο Βόλος ισοφάρισε. Σπανίως μπαίνουν τέτοια σουτ. Και η δεύτερη στο 76′ από το λάθος του Μαρτίνες το οποίο έκανε γκολ ο Καντεβέρε για το 3-2.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Παρά την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ήταν η χειρότερη ομάδα του γηπέδου στο σύνολο του αγώνα. Ο Άρης δικαιούταν τη νίκη βάσει απόδοσης και την πήρε με μια μεγάλη ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακή η διαιτησία του Πολυχρόνη. Θα μπορούσε να αποβάλλει τον Τσοκάνη με δεύτερη κίτρινη πριν την αλλαγή του στο 32ο λεπτό επίσης για σκληρό μαρκάρισμα. Επίσης δεν υπάρχει κόρνερ (αλλά άουτ) στη φάση από την οποία προέρχεται το 1-2 για τον Βόλο. Στο 61′ ο Πέρεθ ζήτησε πέναλτι σε κράτημα του Κάργα, το οποίο φάνηκε να γίνεται εκτός περιοχής

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σε κακή μέρα και ο Τζήλος στο VAR με κυριότερη ευθύνη του ότι δεν είδε την κλωτσιά του Αμπάντα στον Γκαρέ μέσα στην περιοχή ώστε να καλέσει τον Πολυχρόνη και να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών υπέρ των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ: 17′ Χόνγκλα, 48′ Ράτσιτς, 76′ Καντεβέρε – 41΄ Γκονζάλεζ, 45′ Κάργας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο (65′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Ράτσιτς (84′ Γένσεν), Χόνγκλα, Πέρεζ, Γκαρέ (79′ Κουαμέ), Γιαννιώτας (65′ Δώνης), Καντεβέρε.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιάμπάνης, Φερνάντες, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31′ λ.τρ. Μύγας), Αμπάντα, Γκονζάλες (83′ Κύρκος), Μαρτίνες, Μπουζούκης (47′ Κόμπα), Λάμπρου, Ουρτάδο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 3/5, Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ στις 17:00 και ΟΦΗ – Άρης στις 17:00