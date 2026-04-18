Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79: «Κλείδωσε» την παραμονή της με κορυφαίους τους Τζέφερσον (vid)

Η Καρδίτσα «κλείδωσε» την παραμονή της στην Greek Basketball League επικρατώντας άνετα με 95-79 του Προμηθέα, στο «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Oι Θεσσαλοί «έπιασαν» τους Αχαιούς, με 30 βαθμούς, αλλά καθώς είχαν ηττηθεί με 91-62 στην Πάτρα στον πρώτο γύρο (5η αγωνιστική), δεν έχουν το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία.

Παρ’ όλα αυτά, η έβδομη νίκη της Καρδίτσας είναι κι εκείνη που της ανανεώνει την παρουσία στην GBL και της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Κι αυτό γιατί οι Θεσσαλοί υπερτερούν στις πιθανές ισοβαθμίες που μπορούν να προκύψουν την τελευταία αγωνιστική.

Ο Μπράντον Τζεφερσον με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου, ενώ ο Ντέιμιεν Τζεφερσον είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την ομάδα της Πάτρας ξεχώρισε ο Ρομπ Γκρέι με 25 πόντους. Τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μπέλο-Οσάγκι με 13 και Κόουλμαν με 11 πόντους.

Η Καρδίτσα έδειξε νωρίς τις… άγριες διαθέσεις της και με οδηγούς στην επίθεση τους δύο Τζέφερσον, Μπράντον και Ντέιμιεν προηγήθηκε με 26-16 στην 1η περίοδο. Οι Αχαιοί μπήκαν με σερί 7-0 στο 2ο δεκάλεπτο, απειλώντας (26-23). Με τρίποντο του Καμπερίδη, πάντως η Καρδίτσα ξέφυγε με +8 για 46-39 στο 20ό λεπτό.

Με τον Άπσον «καυτό» στις αρχές της 3ης περιόδου, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν και με +13. Οι Γκραντ και Μπέλο-Οσάγκι έκαναν σερί 9-0 για το -3 των Πατρινών, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες η Καρδίτσα… ξέφυγε για μία ακόμη φορά (73-64 στο τέλος της 3ης περιόδου). Στην 4η περίοδο με τρίποντα του Μπράντον Τζέφερσον, η Καρδίτσα δεν επέτρεψε στον Προμηθέα να τρέφει ελπίδες για «διπλό» (95-79).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπρ. 22 (3), Άπσον 13, Κασελάκης 6 (2), Καμπερίδης 9 (3), Τζέφερσον Ντ. 19 (1), Εστράδα 10 (2), Χόρχλερ 9, Δίπλαρος 4, Μάντσεν 3 (1)

Προμηθέας (Μάριος Μπατής): Χάμοντς 9 (1), Κόουλμαν 11, Πλώττας 2, Μπαζίνας 4 (1), Γκρέι 25 (3), Γκραντ 10, Τάκερ 5, Μπέλο-Οσάγκι 13, Σταυρακόπουλος