Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Τότεναμ – Μπράιτον 2-2: Σοκ στο 90+5′ για τους Πετεινούς – 15 ματς χωρίς νίκη
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 21:58

Τότεναμ – Μπράιτον 2-2: Σοκ στο 90+5′ για τους Πετεινούς – 15 ματς χωρίς νίκη

Η Τότεναμ προηγήθηκε με 2-1, αλλά η Μπράιτον ισοφάρισε στο 90+5’ με τον Ρούτερ και άφησε τους Πετεινούς στην 18η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού.

Ούτε σήμερα. Η Τότεναμ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Μπράιτον, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ένα ματς στο οποίο οι Πετεινοί προηγήθηκαν με 2-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 90+5’ σε 2-2 με τον Ρούτερ, αφήνοντας τους γηπεδούχους στην 18η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού, με -1 από την Γουέστ Χαμ και -2 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Δεκαπέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα του Ντε Τζέρμπι (0-6-9), που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον… εφιάλτη της Championship. Από την άλλη, η Μπράιτον με τον βαθμό που πήρε έφτασε τους 47 και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χειρότερη επίδοση της Τότεναμ στο πρωτάθλημα ήταν τα 16 ματς χωρίς νίκη το 1935 και εάν την ισοφαρίσει, πόσο δε μάλλον να την ξεπεράσει, είναι πολύ πιθανό να πέσει κατηγορία και να γράψει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με κεφαλιά του Πόρο, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 45+3’ με το απίθανο σουτ του Μιτόμα και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 1-1.

Στο 58’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Παλίνια, αλλά ο Φερμπρούχεν απέκρουσε. Στο 77’ τελικά η Τότεναμ έκανε το 2-1 με δυνατό σουτ του Σίμονς και όλα έδειχναν ότι θα πάρει το τρίποντο της νίκης. Όμως, στο 90+5’ η Μπράιτον ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ρούτερ και άφησε τους γηπεδούχους για 15ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ουντόγκι (76’ Σπενς), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Γκάλαχερ (76’ Μπέργκβαλ), Πόρο, Μπεντανκούρ (67’ Παλίνια), Μπισουμά (57’ Τελ), Σίμονς, Κολό Μουανί (57’ Γκρέι), Σολάνκε

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Βίφερ, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Αγιάρι (82’ Κωστούλας), Καντίογλου, Γκρος, Χίνσελγουντ (75’ Ο’ Ράιλι), Μίντε, Γουέλμπεκ (75’ Ρουτέ), Γκόμες (20’ Μιτόμα, 75’ Ντε Κάιπερ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0
Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ 1-2
Λιντς – Γούλβς 3-0
Τότεναμ – Μπράιτον 2-2
18/4 22:00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
19/4 16:00 Έβερτον – Λίβερπουλ
19/4 16:00 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
19/4 16:00 Νότιγχαμ – Μπέρνλι
19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία:

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ελλάδα 19.04.26

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Εμπρός πίσω 18.04.26

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

