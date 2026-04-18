Τότεναμ – Μπράιτον 2-2: Σοκ στο 90+5′ για τους Πετεινούς – 15 ματς χωρίς νίκη

Ούτε σήμερα. Η Τότεναμ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Μπράιτον, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ένα ματς στο οποίο οι Πετεινοί προηγήθηκαν με 2-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 90+5’ σε 2-2 με τον Ρούτερ, αφήνοντας τους γηπεδούχους στην 18η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού, με -1 από την Γουέστ Χαμ και -2 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Δεκαπέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα του Ντε Τζέρμπι (0-6-9), που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον… εφιάλτη της Championship. Από την άλλη, η Μπράιτον με τον βαθμό που πήρε έφτασε τους 47 και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χειρότερη επίδοση της Τότεναμ στο πρωτάθλημα ήταν τα 16 ματς χωρίς νίκη το 1935 και εάν την ισοφαρίσει, πόσο δε μάλλον να την ξεπεράσει, είναι πολύ πιθανό να πέσει κατηγορία και να γράψει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με κεφαλιά του Πόρο, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 45+3’ με το απίθανο σουτ του Μιτόμα και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 1-1.

Στο 58’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Παλίνια, αλλά ο Φερμπρούχεν απέκρουσε. Στο 77’ τελικά η Τότεναμ έκανε το 2-1 με δυνατό σουτ του Σίμονς και όλα έδειχναν ότι θα πάρει το τρίποντο της νίκης. Όμως, στο 90+5’ η Μπράιτον ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ρούτερ και άφησε τους γηπεδούχους για 15ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ουντόγκι (76’ Σπενς), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Γκάλαχερ (76’ Μπέργκβαλ), Πόρο, Μπεντανκούρ (67’ Παλίνια), Μπισουμά (57’ Τελ), Σίμονς, Κολό Μουανί (57’ Γκρέι), Σολάνκε

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Βίφερ, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Αγιάρι (82’ Κωστούλας), Καντίογλου, Γκρος, Χίνσελγουντ (75’ Ο’ Ράιλι), Μίντε, Γουέλμπεκ (75’ Ρουτέ), Γκόμες (20’ Μιτόμα, 75’ Ντε Κάιπερ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0

Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ 1-2

Λιντς – Γούλβς 3-0

Τότεναμ – Μπράιτον 2-2

18/4 22:00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19/4 16:00 Έβερτον – Λίβερπουλ

19/4 16:00 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

19/4 16:00 Νότιγχαμ – Μπέρνλι

19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ

