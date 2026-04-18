Τότεναμ – Μπράιτον 2-2: Σοκ στο 90+5′ για τους Πετεινούς – 15 ματς χωρίς νίκη
Η Τότεναμ προηγήθηκε με 2-1, αλλά η Μπράιτον ισοφάρισε στο 90+5’ με τον Ρούτερ και άφησε τους Πετεινούς στην 18η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού.
- Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
- Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
- Ο κόσμος έχασε πετρέλαιο 50 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- «Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο πάπας Λέων
Ούτε σήμερα. Η Τότεναμ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Μπράιτον, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 33η αγωνιστική της Premier League.
Ένα ματς στο οποίο οι Πετεινοί προηγήθηκαν με 2-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 90+5’ σε 2-2 με τον Ρούτερ, αφήνοντας τους γηπεδούχους στην 18η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού, με -1 από την Γουέστ Χαμ και -2 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ματς λιγότερο.
Δεκαπέντε σερί παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα του Ντε Τζέρμπι (0-6-9), που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον… εφιάλτη της Championship. Από την άλλη, η Μπράιτον με τον βαθμό που πήρε έφτασε τους 47 και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της Ευρώπης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χειρότερη επίδοση της Τότεναμ στο πρωτάθλημα ήταν τα 16 ματς χωρίς νίκη το 1935 και εάν την ισοφαρίσει, πόσο δε μάλλον να την ξεπεράσει, είναι πολύ πιθανό να πέσει κατηγορία και να γράψει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με κεφαλιά του Πόρο, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 45+3’ με το απίθανο σουτ του Μιτόμα και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 1-1.
Στο 58’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Παλίνια, αλλά ο Φερμπρούχεν απέκρουσε. Στο 77’ τελικά η Τότεναμ έκανε το 2-1 με δυνατό σουτ του Σίμονς και όλα έδειχναν ότι θα πάρει το τρίποντο της νίκης. Όμως, στο 90+5’ η Μπράιτον ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ρούτερ και άφησε τους γηπεδούχους για 15ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη.
ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ουντόγκι (76’ Σπενς), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Γκάλαχερ (76’ Μπέργκβαλ), Πόρο, Μπεντανκούρ (67’ Παλίνια), Μπισουμά (57’ Τελ), Σίμονς, Κολό Μουανί (57’ Γκρέι), Σολάνκε
ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Βίφερ, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Αγιάρι (82’ Κωστούλας), Καντίογλου, Γκρος, Χίνσελγουντ (75’ Ο’ Ράιλι), Μίντε, Γουέλμπεκ (75’ Ρουτέ), Γκόμες (20’ Μιτόμα, 75’ Ντε Κάιπερ).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0
Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ 1-2
Λιντς – Γούλβς 3-0
Τότεναμ – Μπράιτον 2-2
18/4 22:00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
19/4 16:00 Έβερτον – Λίβερπουλ
19/4 16:00 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
19/4 16:00 Νότιγχαμ – Μπέρνλι
19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία:
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
- Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Έφυγε με το διπλό και κουνάει… σεντόνι
- Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι «πράσινοι»
- Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού και την ήττα της ΑΕΛ
- Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79: «Κλείδωσε» την παραμονή της με κορυφαίους τους Τζέφερσον (vid)
- Super League: Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 – Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο (pic)
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις