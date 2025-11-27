Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την COP30

Κοινό αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης των επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της ειδικής επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP30 κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέας Αριστεράς.

Στο αίτημά τους, οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών ομάδων και οι βουλευτές των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές ζητούν από την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή, να παρουσιάσει τον απολογισμό της Συνόδου και να απαντήσει για τη στάση και τις δεσμεύσεις της χώρας.

Τέλος, προτείνουν την παρουσία στη Βουλή περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε, όπως αναφέρουν, «η συζήτηση να γίνει με διαφάνεια και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων».,

Αναλυτικά το αίτημα αναφέρει:

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν.:

1. στην Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, κα Αραμπατζή Φωτεινή

2. στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Καββαδά Αθανάσιο

3. στην Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κα Αυγερινοπούλου Διονυσία

Θέμα: «Αίτημα για σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για την 30η Σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ υπό τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)- COP30»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η ετήσια παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία φιλοξενήθηκε φέτος στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στην “καρδιά” του Αμαζονίου, που εκπέμπει SOS εδώ και δεκαετίες, ολοκληρώθηκε, σημειώνοντας ελάχιστη πρόοδο, αρκετή απογοήτευση, αλλά και πολλές και μεγάλες απουσίες.

Την ώρα που η παγκόσμια αβεβαιότητα μεγεθύνεται, χρειάζονται ξεκάθαρες τοποθετήσεις, αλλά και δράσεις για την κλιματική πολιτική. Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος, η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί καλούνται να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για το σοβαρό αυτό θέμα, κυρίως να τεθεί επί τάπητος ο απολογισμός της COP30.

Προς τούτο, αιτούμεθα την σύγκλιση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για την 30η σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ υπό τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)- COP30.

Στις Επιτροπές, προτείνουμε να παραστούν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ).

Οι υπογράφοντες βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Καλαματιανός Διονύσιος

Πέρκα Θεοπίστη

Αποστολάκη Μιλένα

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Ζαμπάρας Μίλτος

Καραμέρος Γιώργος

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλης

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Παππάς Νίκος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Τσακαλώτος Ευκλείδης