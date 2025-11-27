Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

Η κυβέρνηση έχει χάσει «κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας», αλλά «σε αυτό τον κατήφορο θα είναι μόνη της απέναντι στην κοινωνία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή».

«Η διαφθορά ξεχειλίζει από παντού. Η ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται. Μια νέα υποτέλεια χαρακτηρίζει τις πράξεις της κυβέρνησης», επισήμανε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις «στημένες» εξεταστικές για τις υποκλοπές, α΄΄’α τα στελέχη της ΝΔ που «κερδίζουν το Τζόκερ», καταλήγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό είναι πλυντήριο διαφθοράς, δεν είναι κόμμα».

«Συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων για να αλλάξει η κυβέρνηση»

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση δικαιοσύνης, προστασίας της εργασίας, στήριξης των ασθενέστερων, που θα ελέγχει την αγορά και θα περιορίζει την ασυδοσία των ολιγοπωλίων», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση το συντομότερο. «Ο δρόμος είναι ένας: συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων για να αλλάξει η κυβέρνηση της χώρα», τόνισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη αυτοί που αριστεύουν είναι μόνο οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ ενώ τελευταία και κάποιοι που κερδίζουν πολλά στο Τζόκερ και το Λόττο. Προκόβουν τα καρτέλ, οι ‘ημέτεροι’ και τα γαλάζια παιδιά, ενώ όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη», επισήμανε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να κάνει το «κοινωνικά δίκαιο», δηλαδή να αυξήσει τους μισθούς, να μειώσει τους έμμεσους φόρους και να πατάξει την αισχροκέρδεια, παίζει νέο «επικοινωνιακό παιχνίδι» με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής, με σκοπό να «μας παραπλανήσει».

ΣΣΕ: «Η κυβέρνηση στηρίζει την εργοδοσία και όχι την εργασία»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα δύο τραγικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν την Τετάρτη, με τους θανάτους του 19χρονου ΕΠΟΠ στο πεδίο βολής στη Ρόδο και του 59χρονου αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά. Ειδικά για το δεύτερο, τόνισε πως πρόκειται για ένα ακόμα «τραγικό γεγονός», που επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ και τη φετινή χρονιά, «με 180 θανάτους και 300 σοβαρούς τραυματισμούς που συνδέεται με τη μη προστασία των εργαζόμενων αλλά και με την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας».

Αναφορικά με τις χθεσινές (26/11) ανακοινώσεις για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τους κυβερνητικούς «πανηγυρισμούς», ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «μία κυβέρνηση που στηρίζει την εργοδοσία και όχι την εργασία», ενώ κατηγόρησε την υπουργό Εργασίας για «υποκρισία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως «η αλήθεια είναι ότι δεν δέχεται την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ούτε τον καθορισμό του χρόνου εργασίας και της αμοιβής εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παραμένει στο ακέραιο όλη η αντεργατική νομοθεσία με το 13ωρο, που οδηγούν στα εργατικά ατυχήματα».

«Η πραγματικότητα Μητσοτάκη είναι φτωχοί εργαζόμενοι και πλούσια καρτέλ»

Τα εργασιακά, υπογράμμισε είναι μία από τις «πιο μαύρες σελίδες αυτής της κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας ότι «οι χαμηλοί μισθοί και τα χαμηλά εισοδήματα είναι η άλλη όψη του νομίσματος της ακρίβειας».

«Χαμηλοί μισθοί και υψηλές τιμές στην αγορά είναι η πραγματικότητα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ».

Τέλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κανένα σχέδιο και ότι πρόκειται για μια πράξη «υποτέλειας» προς τις ΗΠΑ.

«Το μείζον θέμα, όμως, δεν είναι ότι η πρότασή σας δεν είναι μελετημένη. Είναι πως – ό,τι και αν κρύβεται από πίσω: προχειρότητα, σκοπιμότητα, deals, αδιαφάνεια, υποτέλεια – αποδεικνύεται ότι είστε επικίνδυνη κυβέρνηση»», σημείωσε χαρακτηριστικά.