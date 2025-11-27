Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Μεσολογγίου, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης κατακράτησης και της παραβίασης του Κώδικα Μετανάστευσης.

Με τις ίδιες κατηγορίες βαρύνεται ένας ακόμη αλλοδαπός άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται για να συλληφθεί.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η καταγγελία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, οι αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή του Μεσολογγίου, όπου εντόπισαν 44 αλλοδαπούς, να κρύβονται σε αποθήκη, προκειμένου να διαφύγουν από τον κατηγορούμενο και τους συνεργούς του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν στη συγκομιδή πορτοκαλιών, στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας, αναφέροντάς τους ψευδώς ότι θα τους παρείχε χώρο διαμονής, καλή αμοιβή και τακτοποίηση των εγγράφων τους για τη νόμιμη διαμονή τους στη Χώρα μας.

Τους κλείδωναν σε αποθήκη

Αφού οι αλλοδαποί εισήλθαν στην χώρα μας, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με συνεργούς του, τους μετέφεραν σε αποθήκη, ιδιοκτησίας του ημεδαπού κατηγορούμενου σε περιοχή του Μεσολογγίου, όπου καθημερινά ο ίδιος και τρεις τουλάχιστον ακόμη ομοεθνείς του, τους παραλάμβαναν με οχήματα και τους μετέφεραν σε χωράφια για εργασία και ακολούθως πάλι στην αποθήκη, όπου τους κλείδωναν.

Ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει και παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αλλοδαπών θυμάτων, ενώ παράλληλα τους ενημέρωνε ότι του οφείλουν το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ έκαστος, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα και την εύρεση εργασίας, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά για να τον αποπληρώσουν.

Ο δεύτερος αλλοδαπός κατηγορούμενος που αναζητείται, είναι ιδιοκτήτης τριών Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Ε. οχημάτων, που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για την μεταφορά των αλλοδαπών στα χωράφια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ και τα τρία οχήματα του δεύτερου κατηγορούμενου κατασχέθηκαν.