Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να ζεις την ένταση ενός γεμάτου «Καραϊσκάκη» και την ασφυκτική πίεση που κουβαλά πάντα η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ισπανικό ραδιόφωνο της Marcs, ο παλαίμαχος αριστερός μπακ γυρίζει τον χρόνο πίσω στις βραδιές του Champions League με τον Ολυμπιακό, μιλά για την «κατάρα» της Ρεάλ επί ελληνικού εδάφους και αναλύει τη σημερινή πραγματικότητα της «Βασίλισσας» υπό τον Τσάμπι Αλόνσο. Παράλληλα, αποκαλύπτει τη νέα του ζωή μακριά από τα γήπεδα, με έδρα τη Γκανδία και… εργαλείο το design εσωτερικών χώρων:

«Ο Ραούλ Μπράβο θυμάται την εποχή του στην Ελλάδα: «Στο Καραϊσκάκη δεν κέρδιζε κανείς, ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού, Ραούλ Μπράβο, μίλησε στον Ραούλ Βαρέλα στο Radio MARCA για να αναπολήσει την περίοδο του στην Ελλάδα, να σχολιάσει τη διαχρονική σχέση του ισπανικού ποδοσφαίρου με τον ελληνικό σύλλογο και να αναλύσει το παρόν της Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Μπράβο, που έπαιξε στο «Γ. Καραϊσκάκης» από το 2007 έως το 2011, θυμήθηκε πως «η Ρεάλ δεν έχει νικήσει ποτέ στην Αθήνα» και επισήμανε τον μαχητικό χαρακτήρα του ελληνικού πρωταθλητή.

«Λίγες ομάδες στην Ευρώπη έχουν τόσους πρώην παίκτες της Ρεάλ ή της La Liga όσο ο Ολυμπιακός», υπογράμμισε.

Ο πρώην αμυντικός θυμήθηκε ότι μοιράστηκε τα αποδυτήρια με παίκτες όπως ο Φουστέρ, ο Όσκαρ, ο Ιμπαγάσα, ο Σαβιόλα, ο Μιγκέλ Τόρες αλλά και με τον Βαλβέρδε ως προπονητή.

«Η Ρεάλ δεν μπορεί να επιτρέψει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες· αμέσως ο κόσμος αρχίζει να ανησυχεί», είπε, σχολιάζοντας τον θόρυβο γύρω από τον Τσάμπι Αλόνσο: «Είναι αδύνατον να πιστεύεις ότι ένας παίκτης θα μπει στο γήπεδο για να χάσει επίτηδες. Αυτό είναι σουρεαλιστικό.»

Ολυμπιακός Πειραιώς: Απόρθητο γήπεδο και ανεξίτηλες αναμνήσεις

«Ήρθαν η Τσέλσι, η Βέρντερ Βρέμης, η Λάτσιο, η Ρεάλ… και κανείς δεν μας κέρδισε στην έδρα μας», τόνισε.

Θυμήθηκε επίσης την ιστορική αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη φάση των ομίλων του Champions League — το 0-0 στην Αθήνα και το 4-2 στη Μαδρίτη, όπου ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 1-2 με κεφαλιά του Ζούλιο Σέζαρ.

«Υπήρχε μια φάση για να γίνει το 3-3… αλλά, φυσικά, είναι η Ρεάλ: χαλαρώνεις για ένα δευτερόλεπτο και σου βάζουν το 4-2», θυμήθηκε.

Εξήρε ακόμα τον χαρακτήρα της ελληνικής ομάδας: «Είναι ένα μαχητικό, πειθαρχημένο και πάντα δύσκολο σύνολο μέσα στην έδρα του», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι για τη Ρεάλ «το Καραϊσκάκη δεν είναι εύκολο μέρος για να παίξεις για την πρόκριση».

«Ο Τσάμπι έχει την πλήρη πίστωση να δουλέψει όπως θέλει· όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα είναι ιστορικά», ανέφερε.

Για τον ‘Αλβαρο Καρρέρας και το πρόσφατο αγωνιστικό του ντεφορμάρισμα, ζήτησε ψυχραιμία: «Στην ομάδα μας συνηθίζουμε να βιαζόμαστε να αποθεώσουμε ή να “σταυρώσουμε” κάποιον… αλλά αυτό είναι η Ρεάλ», είπε, υπενθυμίζοντας ότι «τα λάθη των αμυντικών πάντα φαίνονται περισσότερο».

Πλέον έχοντας αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ο Ραούλ Μπράβο αναφέρθηκε στο παρόν του στη Γκανδία, όπου ζει με την οικογένειά του και διατηρεί επιχείρηση εσωτερικής διακόσμησης:

«Αγοράζω σπίτια, τα ανακαινίζω από την αρχή και μετά τα πουλάω… έχω πάθει εθισμό μ’ αυτό», αποκάλυψε».