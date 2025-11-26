Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Για «ιστορικό ψέμα» κάνει λόγο η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Σε ανάρτησή της, η πρώην υπουργός Εργασίας τονίζει ότι: «Την ώρα που η κ. Κεραμέως έδινε συνέντευξη Τύπου γινόταν γνωστό ότι ένας εργαζόμενος της ΣΤΑ.ΣΥ. έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα αυξάνονται και η κυβέρνηση, που πριν λίγες εβδομάδες ψήφισε τη 13ωρη εργασία, έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτό».
Στη συνέχεια, η κ. Αχτσιόγλου προσθέτει ότι: «Μόνο ως ιστορικό ψέμα μπορεί να χαρακτηριστούν οι σημερινές ανακοινώσεις της κ. Κεραμέως.
Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το Υπουργείο Εργασίας. Δεν επανέρχονται ούτε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ούτε η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία, τις οποίες η ΝΔ κατάργησε εκ νέου μόλις έγινε κυβέρνηση».
Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου στο Facebook:
Η πρώην υπουργός Εργασίας τονίζει ότι: «Το καθεστώς κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας διατηρείται:
– Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παραμένουν σε καθεστώς κατάργησης, εφόσον οι εργοδότες μπορούν να αρνούνται να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία για να τους υποχρεώσουν να διαπραγματευτούν μια σύμβαση.
– Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παραμένουν σε καθεστώς κατάργησης, εφόσον ισχύουν μία σειρά εξαιρέσεων για επιχειρήσεις που δεν θέλουν να εφαρμόσουν μία κλαδική σύμβαση και μπορούν να εφαρμόσουν μία επιχειρησιακή σύμβαση με χειρότερους όρους, η οποία θα υπερισχύει της κλαδικής.
– Ο ορισμός του κατώτατου μισθού δεν επανέρχεται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Τα αποτελέσματα των επιλογών της ΝΔ είναι γνωστά, πάνω από το 75% των εργαζομένων δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι μισθοί μένουν καθηλωμένοι σε επίπεδα που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες, με την ακρίβεια και τα ενοίκια να καλπάζουν. Η Ελλάδα βρίσκεται και επισήμως στην τελευταία θέση της ΕΕ στον πραγματικό μέσο μισθό. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους επί ΝΔ.
Όπως η κ. Κεραμέως έβλεπε εργαζόμενους να ζητούν το 13ωρο, έτσι τώρα βλέπει να γεμίζει την Ελλάδα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι προκλητικές δηλώσεις της έχουν κουράσει και τους πλέον ανθεκτικούς».
- Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
- Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!
- «Πυρά» κομμάτων στην κυβέρνηση για το θανατηφόρο δυστύχημα σε στρατόπεδο στη Ρόδο
- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
- Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
- Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις