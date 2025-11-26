Άλλαξε όψη η είσοδος της Αναβύσσου

Μια διαφορετική εικόνα αντικρύζουν οι πολίτες κατά την είσοδο τους στην Ανάβυσσο. Η περιοχή μετά τα έργα ανάπλασης που πραγματοποιήθηκαν ανανεώθηκε και τίποτα δεν θυμίζει το παρελθόν.

«Νέα πεζοδρόμια, φυτεύσεις, δέντρα, φωτισμός, παγκάκια και ένα μοναδικό έργο τέχνης, αλλάζουν ήδη την εικόνα της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού, που κάνει λόγο για την πρώτη φάση της ανάπλασης που ολοκληρώθηκε.

Από αύριο ξεκινά η δεύτερη φάση, με δύο στάδια, προσθέτει η ανακοίνωση που αφορούν:

Την ολοκλήρωση της εισόδου με 500 νέα δέντρα, διαδρόμους, καθιστικά και όργανα γυμναστικής.

Το δεύτερο στάδιο που αφορά στο παραλιακό κομμάτι των Αλυκών με τα παρακάτω βήματα:

Νέες φυτεύσεις παντού

Νέο φωτισμό σε όλο το παραλιακό κομμάτι

Νέα καθιστικά και στέγαστρα

Επισκευές σε οικοδομικά στοιχεία και κυβόλιθους

Βαψίματα και υδραυλικές εγκαταστάσεις

Ανάπλαση της παιδικής χαράς

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Σαρωνικού: https://www.facebook.com/saronikosmunicipality