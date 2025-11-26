Παραγραφή 20ετίας «μπλοκάρει» την έκδοση 60χρονου καταδικασμένου για φόνο στη Βόρεια Μακεδονία

Να μην εκδοθεί στη Βόρεια Μακεδονία ένας 60χρονος, καταδικασμένος σε πολυετή κάθειρξη για δολοφονία την οποία φέρεται να διέπραξε πριν από 28χρόνια στη γειτονική χώρα, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος, οι δικαστές του Συμβουλίου ήραν την κράτησή του.

Ο 60χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία κρατείτο από τον περασμένο Μάιο, όταν συνελήφθη στην Κατερίνη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος. Οι δικαστικές αρχές της πατρίδας του ζητούσαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινή 15ετούς κάθειρξης για ένα έγκλημα που τελέστηκε τον Νοέμβριο του 1997, με θύμα 37χρονο ομοεθνή του, αλλά με αλβανική καταγωγή.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των γειτόνων, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο 60χρονος φέρεται να προκάλεσε σκόπιμα τροχαίο ατύχημα κι όταν το θύμα βγήκε από το όχημα για να δει τις ζημιές, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ένα χρόνο αργότερα έγινε η δίκη και τιμωρήθηκε με την παραπάνω ποινή.

Τι υποστηρίζει ο 60χρονος

Ο ίδιος, μέσω των συνηγόρων του, ανέφερε ότι την περίοδο εκείνη υπηρετούσε στην προσωπική φρουρά τού τότε προέδρου της χώρας Κίρο Γκλιγκόροφ και υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έμεινε έγκλειστος για 90 μέρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, οπότε διέφυγε με διαβατήριο που του χορήγησαν οι Αρχές της πατρίδας του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα.

«Διατηρώ επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Πιερία», ανέφερε, μεταξύ άλλων, κληθείς να τοποθετηθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.

Κρίνοντας ότι η παραπάνω ποινή έχει υποπέσει σε παραγραφή λόγω παρέλευσης 20ετιας, σύμφωνα με το ελληνικό ποινικό δίκαιο, οι δικαστές του Συμβουλίου, απέρριψαν το αίτημα έκδοσής του στη Βόρεια Μακεδονία. Ανάλογο ήταν και το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης.