«Ανεπαρκή τα μέτρα προστασίας γυναικών που κινδυνεύουν»
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025 | 06:13

«Ανεπαρκή τα μέτρα προστασίας γυναικών που κινδυνεύουν»

Τι λένε οι ειδικοί για την έμφυλη βία - Πολύ υψηλός ο αριθμός των γυναικοκτονιών

ΡεπορτάζΝαταλία Διονυσιώτη
A
A
Spotlight

«Ιδιαιτέρως ανησυχητικούς» χαρακτηρίζει τους αριθμούς μιλώντας στα «ΝΕΑ» η Αννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστήμων  – ερευνήτρια στο Κέντρο Διοτίμα, τονίζοντας ότι «ο αριθμός των γυναικοκτονιών συνεχίζει να είναι τόσο υψηλός» και πως αυτό δείχνει ότι «δεν είναι επαρκή τα μέτρα πρόληψης και προστασίας των γυναικών που κινδυνεύουν». Υπογραμμίζει ακόμη ότι «έχει ενταθεί σημαντικά η διαδικτυακή και τεχνολογικά υποβοηθούμενη έμφυλη βία», ενώ καταγράφονται και «νεοσυντηρητικές επιθέσεις κατά των κατακτήσεων του φεμινιστικού κινήματος και της αυτοδιάθεσης των γυναικών».

Σε αυτή τη ζοφερή εικόνα έρχεται να προστεθεί και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: το πώς ονομάζουμε και κατανοούμε αυτές τις δολοφονίες. Γιατί, όπως σημειώνει η δικηγόρος Ιωάννα Στεντούμη, «η γυναικοκτονία συνιστά την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, την κορύφωση ενός «συνεχούς» βίας που βιώνει το θύμα» και δεν είναι «»έγκλημα πάθους» ή «οικογενειακό δράμα»», αφού τέτοιες έννοιες «συγκαλύπτουν το έγκλημα και τις πραγματικές του αιτίες». Οπως εξηγεί, «το κίνητρο είναι αυτό που τη διαφοροποιεί», καθώς πρόκειται για ανθρωποκτονίες που τελούνται ως «τιμωρία του θύματος… επειδή τόλμησε να δείξει «ανυπακοή» στην ανδρική εξουσία».

Γι’ αυτό και υπογραμμίζει ότι «η σωστή εννοιολογική αποτύπωση του εγκλήματος βοηθάει να γίνει αυτό «ορατό»… και να καταγράφεται ξεχωριστά», επισημαίνοντας πως η «νομική και θεσμική αναγνώριση του όρου είναι επιτακτική». Παράλληλα, αναδεικνύει και ένα ακόμη πρόβλημα στην πράξη: «οι γυναίκες που καταγγέλλουν έμφυλη βία υφίστανται δευτερογενή θυματοποίηση», καθώς οι Αρχές συχνά στερούνται «εξειδίκευσης… και εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου». Γι’ αυτό, καταλήγει, η πολιτεία οφείλει «να εντάξει άμεσα την έννοια της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα» και «να προχωρήσει σε συστηματική εκπαίδευση των Αρχών», ώστε η προστασία να μην είναι θεωρητική αλλά πραγματική.

Οι προκλήσεις

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στα «ΝΕΑ», υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του φαινομένου και τη σημασία της κρατικής παρέμβασης, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις ζωές των γυναικών που ζητούν βοήθεια όσο και τις προσπάθειες ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας.

«Η 25η Νοεμβρίου είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά μία από τις πιο σκληρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να απειλεί ζωές, να συνθλίβει οικογένειες και να τραυματίζει την κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας κάθε χρόνο χιλιάδες γυναίκες ζητούν βοήθεια μέσα από τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας και τη Γραμμή SOS 15900. Καμία από αυτές δεν είναι αριθμός. Είναι άνθρωποι που βρήκαν ασφάλεια, συχνά μέσα από τις πιο σκοτεινές διαδρομές της ζωής τους. Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά το πλαίσιο προστασίας: από τη διεύρυνση των υπηρεσιών, όπως το Panic Button, μέχρι τη συστηματική καταγραφή της έμφυλης βίας μέσα από την Ετήσια Εκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές αποδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση της βίας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Στη Ρώμη, όπου εκπροσώπησα την Ελλάδα σε διεθνή διάσκεψη για τις γυναικοκτονίες, φάνηκε καθαρά ότι οι προκλήσεις είναι κοινές σε όλη την Ευρώπη. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο, αλλά έχει και την αποφασιστικότητα να συνεχίσει. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να σιωπά. Και καμία δεν θα μείνει αβοήθητη».

Η πραγματικότητα

Την πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς περιγράφουν στα «ΝΕΑ» δύο γυναίκες που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε επιζώσες. Η Νατάσα Κεφαλληνού, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Διοτίμα, σημειώνει ότι «το Κέντρο Διοτίμα υποστήριξε, κατά τα έτη 2024-25 (μέχρι Οκτώβριο), 1.256 γυναίκες με περιορισμένους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους», οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετώπισαν «ενδοοικογενειακή βία από συζύγους ή συντρόφους».

Οπως εξηγεί, οι γυναίκες βίωναν «ψυχολογική και λεκτική βία, η οποία συχνά κλιμακωνόταν σε σωματική», ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η οικονομική βία ήταν «πολύ συχνή» και για τις πρόσφυγες κυριαρχούσαν «η σωματική βία, η ψυχολογική κακοποίηση και η σεξουαλική βία (βιασμός)». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η φυγή είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα θύματα αντιμετωπίζουν φόβο, οικονομική εξάρτηση, κοινωνική πίεση, ακόμα και «αποθάρρυνση από τις αστυνομικές Αρχές», γι’ αυτό και «η φυγή σε καμία περίπτωση δεν είναι μια απλή προσωπική επιλογή».

Από την πλευρά της, η Αννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστήμων – ερευνήτρια στο Κέντρο Διοτίμα, τονίζει ότι «η πολιτεία υστερεί σε σχέση με την πρωτογενή πρόληψη της βίας» και δεν υλοποιεί «προγράμματα μακράς πνοής» ή «εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης», ενώ αρνείται να εντάξει τη «Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση» στο σχολείο, παρά την «αδιαμφισβήτητη» θετική επίδρασή της. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η πολιτεία «δεν υποστηρίζει με κανέναν τρόπο τις γυναικείες και φεμινιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις» που καλύπτουν κρίσιμα κενά. Και προσθέτει ότι «μας ανησυχούν η αντίσταση στις πολιτικές για την έμφυλη ισότητα… και οι ομο/τρανσφοβικές επιθέσεις», ενώ καταγράφεται και «σημαντική ένταση της διαδικτυακής και τεχνολογικά υποβοηθούμενης έμφυλης βίας», μια «σκοτεινή προέκταση της έμφυλης βίας στον φυσικό κόσμο».

Τη φετινή 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Εμφυλης Βίας, το Κέντρο Διοτίμα την αφιερώνει στις ηλικιωμένες επιζώσες έμφυλης βίας. Οπως τονίζει η Ν. Κεφαλληνού, «η ενδοοικογενειακή βία είναι μια σκληρή πραγματικότητα για μεγάλο ποσοστό μεγαλύτερων γυναικών στην Ελλάδα: σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες άνω των 65 ετών έχει υποστεί κάποια μορφή έμφυλης βίας και 1 στις 3 έχει βιώσει ψυχολογική βία, με δράστη τον σύζυγο/σύντροφο. Συχνά η βία είναι χρόνια, ενίοτε και ανθρωποκτόνα. Το 38% των γυναικοκτονιών που συντελέστηκαν μεταξύ 2021-2023 στη χώρα μας είχε θύματα γυναίκες 65 ετών και άνω, σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων από τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. Παρ’ όλα αυτά, μόλις 1 στις 10 γυναίκες από όσες απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2024 ήταν άνω των 60 ετών».

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Έμφυλη βία 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

