newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
Οικονομία 25 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Η 25η Νοεμβρίου, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, γιορτάζεται παραδοσιακά με εκδηλώσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης  και… βροχή ανακοινώσεων. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, οι δύο τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ακολούθησαν την πεπατημένη, δημοσιοποιώντας  ξεχωριστές ανακοινώσεις. Ένα πρωτότυπο βήμα, έστω ως επικοινωνιακή χειρονομία, ακολούθησε η ΓΣΕΕ, δημοσιοποιώντας το «βιαιόμετρο» ή violentometre.

Το «βιαιόμετρο» στους χώρους εργασίας

Η  ΓΣΣΕ φέτος επικεντρώνει στο πώς τα σωματεία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στο πώς να σταθούν  έμπρακτα στο πλευρό των θυμάτων.

Στο πλαίσιο το «βιαιόμετρο» συνιστά ένα πρόσθετο υποστηρικτικό εργαλείο, για την «έγκαιρη, ευκταία, αναγνώριση και αντιμετώπιση παρενοχλητικών ή βίαιων συμπεριφορών/πράξεων στο εργασιακό περιβάλλον, φυσικό και ψηφιακό. Στόχος είναι  να ενισχύσει τον δίαυλο επικοινωνίας των θυμάτων με τα εργατικά σωματεία για την αποτελεσματική προστασία τους και την
κατάλληλη τιμωρία των δραστών

Πρόκειται πρακτικά για μια παλέτα χρωμάτων, που ξεκινάει από το πράσινο, (ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον) και σταδιακά κιτρινίζει και κοκκινίζει, με αποκορύφωμα τη σεξουαλική βία.

Τα χρώματα της βίας

Το «βιαιόμετρο» σχεδιάστηκε συμμετοχικά από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), για να βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό και την κατάλληλη αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου στον χώρο εργασίας.

Πώς μπορεί όμως να μπει στο ζύγι η εργασιακή βία, ιδίως όταν έχει έμφυλο πρόσημο; Η ΓΣΕΕ ξεπερνάει αυτό τον σκόπελο απαντώντας ότι ναι μεν η βία είναι μια και δεν χρειάζεται μέτρηση, ωστόσο οι βίαιες συμπεριφορές και ενδείξεις ακολουθούν ένα μοτίβο κλιμάκωσης.

Το «βιαιόμετρο» της ETUC και της ΓΣΕΕ, διευκολύνει την κατανόηση αυτής της κλιμάκωσης, η οποία δεν ακολουθεί πάντα γραμμική πορεία. Για παράδειγμα «ουδέτερες απευθύνσεις»,  που δεν μαρτυρούν έμφυλες διακρίσεις, μπορεί να συνυπάρχουν ή να ακολουθούνται από «προκαταλήψεις ή φαινομενικά ήσσονος σημασίας συμπεριφορές που, αν αφεθούν χωρίς αντίδραση και έλεγχο, μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρές μορφές παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης».

To πρώτο «βιαιόμετρο» απευθυνόταν στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες – πηγή: https://oivf.seinesaintdenis.fr/

Οι πρόγονοι του «βιαιόμετρου»

Αν και το εξειδικευμένο «βιαιόμετρο», για τους χώρους εργασίας  παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, ως γενική ιδέα δεν είναι καινούργιο. Ο πρόγονός του είναι ένας «μετρητής βίας» για τις σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια, που δημιουργήθηκε αρχικά στη Λατινική Αμερική.
Το 2018 το «βιαιόμετρο» υιοθετήθηκε από το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία Κατά των Γυναικών, ξεκινώντας από το Σεν Σαιν Ντενί στη Γαλλία και στη συνέχεια υιοθετήθηκε σε όλη τη γαλλλική επικράτεια.

Το πρώτο «βιαιόμετρο» είχε σχεδιαστεί για τα έφηβα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, ώστε να αναγνωρίζουν τι συνιστά βίαιη συμπεριφορά από έναν σύντροφο και τι όχι, σε μια κλίμακα με 23 συμπεριφορές. Σύντομα απέκτησε ευρύτερη χρήση, εντός και εκτός των γαλλικών συνόρων. Μεταφράστηκε σε 13 γλώσσες και κυκλοφόρησε σε πολλαπλές παραλλαγές, απευθυνόμενο σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού.

Η πρόληψη της βίας ξεκινάει… από τον φούρνο της γειτονιάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, φούρνοι σε όλη τη Γαλλία, σε συνεργασία με τοπικές αρχές, ξεκίνησαν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, τυπώνοντας το «βιαιόμετρο» στις σακούλες του ψωμιού. Στόχος είναι να προσεγγίσουν τον γενικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή συνήθεια ως «βήμα» για να μεταδοθεί ένα μήνυμα πρόληψης της βίας.

Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός

Το αυθεντικό «βιαιόμετρο» στην πίσω όψη του περιλαμβάνει τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής SOS για τη βία κατά των γυναικών (15900 στην Ελλάδα), και έναν απλό ορισμό του τι συνιστά συναίνεση:  «Η πράξη του να δίνεις συνειδητά, ελεύθερα και ρητά την έγκρισή σου, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή για μια συγκεκριμένη κατάσταση.  Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όποτε θέλετε και σύμφωνα με τους δικούς σας λόγους. Δεν χρειάζεται να δικαιολογείστε ή να υποβάλλεστε σε πίεση».

Όπως αναφέρουν οι αρχικοί εμπνευστές του «βιαιόμετρου», η απλή μορφή του καθιστά άμεσα κατανοητές έννοιες που μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθούν, ιδίως για άτομα που δεν γνωρίζουν πάντα πώς να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας. Από τη ΓΣΕΕ, μας εξηγούν ότι το «βιαιόμετρο» της εργασίας είναι ένα απλό εργαλείο, για τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και για νέους εργαζόμενους που πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τι είναι αποδεκτό και τι όχι.

Η έμφυλη βία από τη σχέση στο γραφείο

Σύμφωνα με το πρώτο βιαιόμετρο, που σχεδιάστηκε για τις σχέσεις μεταξύ συντρόφων,  μια σχέση είναι υγιής όταν ο σύντροφος:

  • Σέβεται τις αποφάσεις σου
  • Δέχεται τους φίλους και την οικογένειά σου
  • Σε εμπιστεύεται
  • Χαίρεται όταν εσύ κάνεις κάτι που σε γεμίζει
  • Ζητάει την έγκρισή σου όταν κάνετε μαζί σχέδια

Στο «βιαιόμετρο» της ΕΤUC και της ΓΣΕΕ, ένα εργασιακό περιβάλλον είναι ασφαλές και υγιές όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Τα σχόλια ή η κριτική είναι αποδεκτά
  • Υπάρχει ισότιμη εξέλιξη-προαγωγές
  • Εφαρμόζονται σαφεις πολιτικές κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμός και αυτονομία – online και offline
  • Οι εξωεπαγγελματικές σχέσεις ή συναντήσεις μπορούν να απορριφθούν χωρίς πρόβλημα

Πότε να δείξεις «κίτρινη κάρτα»

Στο «βιαιόμετρο» των σχέσεων, τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να κάνουν μια νέα κοπέλα να πει «στοπ» είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σε αγνοεί τις μέρες που είναι θυμωμένος
  • Υποτιμά τη γνώμη και τις ασχολίες σου
  • Είναι χειριστικός
  • Ζηλεύει  διαρκώς
  • Κοιτάει τα μηνύματα, τα μέιλ και τις εφαρμογές στο κινητό σου
  • Σε απομονώνει από τους φίλους και την οικογένειά σου

Αντίστοιχα, ένα εργασιακό περιβάλλον γίνεται σεξιστικό και επιθετικό όταν παρατηρούνται  τα εξής:

  •   Ήπιες έμφυλες προκαταλήψεις (πχ στην ανάθεση καθηκόντων)
  •   Η ομιλία σου διακόπτεται διαρκώς
  •   Ανεπιθύμητα σχόλια για την εμφάνισή σου
  •   Σεξιστικά αστεία και σχόλια, με το κάλυμμα του αστείου
  •   Επίμονες προσωπικές ερωτήσεις, που θολώνουν τα όρια
  •  Σεξουαλικές αναφορές
  •  Εάν μιλήσεις ανοιχτά, δεν σε παίρνουν στα σοβαρά ή σε αποκαλούν «σπασίκλα». Χειραγώγηση
  • Δυσφορία εάν αρνηθείς ένα «προνόμιο». Φόβος για αντίποινα.

Κόκκινη κάρτα

Η τρίτη κλίμακα της έμφυλης βίας, αφορά συμπεριφορές που είναι εμφανώς κακοποιητικές και επικίνδυνες. Όταν τις συναντά η γυναίκα πρέπει άμεσα να προστατεύσει τον εαυτό της και να ζητήσει βοήθεια. Οι «κόκκινες κάρτες» μεταξύ συντρόφων ξεκινάνε από τα απότομα ξεσπάσματα  θυμού, κλιμακώνονται σε βίαιες χειρονομίες, εκβιασμούς και απειλές και καταλήγουν στον εξαναγκασμο σε σεξουαλική επαφή – που συνιστά βιασμό εντός της σχέσης.

Στους εργασιακούς χώρους το «βιαιόμετρο» της ΓΣΕΕ κοκκινίζει με τα εξής:

Κλιμάκωση Σεξουαλικής Παρενόχλησης

  • Λαμβάνεις μηνύματα ή φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
  • Επίμονο βλέμμα στο σώμα σου
  • Προσπάθειες απομόνωσης, παρακολούθηση (online και offline)
  • Αιτήματα για σεξουαλικές πράξεις.
  • Απειλές εάν αρνηθείς

Σεξουαλική επίθεση

  • Απειλές ή αντίποινα εάν καταγγείλεις, φίμωση.
  • Σεξουαλική λεκτική επιθετικότητα
  • Μη θεμιτή σωματική επαφή, άγγιγμα
  • Εξαναγκασμένα φιλιά
  • Βιασμός

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο