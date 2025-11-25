Ιταλία: Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη
Άντρας στην Ιταλία ντύθηκε σαν τη νεκρή μητέρα του και προσπάθησε να ανανεώσει την ταυτότητά της για να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξη
Ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, αλλά οι υπεύθυνοι της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου αποκάλυψαν την απάτη.
Το περιστατικό συνέβη στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάσθηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιός της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, για να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.
Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.
Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών.
Ο μεσήλικας γιός της θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομένων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.
