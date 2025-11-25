Κρήτη: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην Επισκοπή

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το βράδυ της Τρίτης για πυρκαγιά που ξέσπασε στην Επισκοπή.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκες τροφίμων και ήδη έχει σπεύσει στο σημείο αρκετά μεγάλη δύναμη, συγκεκριμένα 5 οχήματα με 15 άνδρες.