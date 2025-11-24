newspaper
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Ιταλία: Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της χώρας μετά τις εκλογές
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 19:38

Ιταλία: Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της χώρας μετά τις εκλογές

Η Κεντραριστερά φαίνεται να κερδίζει τις περιφέρειες με πρωτεύουσα το Μπάρι και τη Νάπολη στην Ιταλία και ο συνασπισμός της ακροδεξιάς και της δεξιάς το Βενέτο. Σημειώθηκε μεγάλη αποχή

Σύνταξη
Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

Spotlight

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η συμμαχία της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και μικρών κεντρώων δυνάμεων, προβλέπεται να υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές στην Ιταλία που διεξήχθησαν στις περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του συντηρητικού υποψήφιου.

Πιο αναλυτικά, στην Απουλία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αντόνιο Ντεκάρο, ευρωβουλευτής και κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι φέρεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό 69%. Στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, σαφές προβάδισμα (με ποσοστό 59%) εξασφαλίζει ο Ρομπέρτο Φίκο, πρώην πρόεδρος της βουλής και στέλεχος των Πέντε Αστέρων.

Στην περιφέρεια Βένετο προβλέπεται να επικρατήσει ο υποψήφιος της Λέγκα, Αλμπέρτο Στεφάνι, με ποσοστό 60,5%, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Νίκησε η αποχή στις τοπικές εκλογές στην Ιταλία

Αν, όπως δείχνει η μέχρι τώρα καταμέτρηση, τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν, θα σημαίνει ότι το  σημαντικό αυτό πολιτικό τεστ  δεν αλλάζει τις μέχρι τώρα ισορροπίες, από την στιγμή που μέχρι σήμερα  η Καμπανία και η Απουλία είχαν κεντροαριστερό περιφερειάρχη και το Βένετο κεντροδεξιό.

Το στοιχείο που σχολιάζεται με έμφαση από τους αναλυτές, είναι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής των εκλογέων: στην περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Βενετία, δεν ξεπέρασε το 44,6%, με μείωση 16 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες τοπικές εκλογές.

Στην Απουλία, το 2020 είχε ψηφίσει το 56,4% των εκλογέων, ενώ στη χθεσινή και σημερινή αναμέτρηση το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 41,8%. Και στην Καμπανία, με κύριο αστικό κέντρο τη μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, η μείωση της συμμετοχής ήταν της τάξης των 11 μονάδων, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 44%.

Στάσιμο παρέμεινε το πολιτικό σκηνικό

Η αριστερή αντιπολίτευση και τα κυβερνώντα κόμματα της Ιταλίας διατήρησαν τις θέσεις τους στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας μια σειρά εκλογών το 2025 που δεν έδειξαν κανένα σημάδι σημαντικής ανατροπής για τους αντιπάλους της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι.

Συνολικά, καμία από τις έξι περιφέρειες που διακυβεύονταν δεν άλλαξε πολιτικό στρατόπεδο το 2025, σηματοδοτώντας ότι η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να κερδίσει έδαφος εν όψει των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 κάτι που ουσιαστικά αποτελεί καλή είδηση για τη Μελόνι. H τελευταία συνεχάρη τους νικητές του δεξιού/ακροδεξιού συνασπισμού για τις νίκες τους.

Στο κεντροαριστερό χώρο, ο Ρομπέρτο Φίκο, ηγετικό στέλεχος του Κινήματος των Πέντε Αστέρων του Τζουζέπε Κόντε, κέρδισε στην Καμπανία και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Ντεκάρο κέρδισε στην Απουλία, ενώ ο εθνικός βουλευτής Αλμπέρτο Στεφάνι κέρδισε στο Βένετο για το δεξιό μπλοκ.

O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει
Σχέδιο ειρήνης 24.11.25

O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντιχ Μερτς κάλεσε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας πως ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε ένα από κοινού ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Σύνταξη
Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη
Κόσμος 24.11.25

Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη

Το σχέδιο των ΗΠΑ με 28 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου τέθηκε επί τάπητος στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον, του Κιέβου και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συναντήθηκαν για να συζητήσουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 24.11.25

Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη - Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου

«Η αντιπροσωπεία μας επιστρέφει τώρα στην πατρίδα και αναμένω απόψε πλήρη αναφορά σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί!
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί!

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Σύνταξη
Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα
Ειδική συνεδρίαση 24.11.25

Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης - Τα μηνύματα των βουλευτών και οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι «κίτρινες κάρτες» για τις αναδασώσεις – Οι ενστάσεις και η φετινή αντιπυρική περίοδος
Έκθεση 24.11.25

Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις

Αρνητική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις. Πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να γίνουν και η αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος στις κατεστραμμένες εκτάσεις δεν παρακολουθείται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του όρθιος με τη σύζυγό του (pics)
Μπάσκετ 24.11.25

Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του όρθιος με τη σύζυγό του (pics)

Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του με την οικογένειά του, στέλνοντας μήνυμα μέσω ανάρτησης στην οποία απεικονίζεται να στέκεται όρθιος (και όχι πλέον σε καροτσάκι) με τη σύζυγό του.

Σύνταξη
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα

Οι εσωκομματικές τάσεις και η αμφισβήτηση του Τσίπρα, η αποτροπή της διαγραφής Πολάκη και ο Παππάς που δεν παραιτήθηκε μετά την καταδίκη του

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά
Βουλή 24.11.25

Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά ζητεί ενημέρωση της επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, «για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής»

Σύνταξη
Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»

Η κατάρρευση του μύθου για τον φυτευτό Κασσελάκη, η ιταλική κωμωδία και το τέλος της σχέσης του πρώην πρωθυπουργού με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Euroleague 24.11.25

Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν (25/11, 21:15), την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα και τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να εκμεταλλευθούν τη φόρμα στην οποία βρίσκονται.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Ελλάδα 24.11.25

Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
