Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η συμμαχία της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και μικρών κεντρώων δυνάμεων, προβλέπεται να υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές στην Ιταλία που διεξήχθησαν στις περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του συντηρητικού υποψήφιου.

Πιο αναλυτικά, στην Απουλία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αντόνιο Ντεκάρο, ευρωβουλευτής και κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι φέρεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό 69%. Στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, σαφές προβάδισμα (με ποσοστό 59%) εξασφαλίζει ο Ρομπέρτο Φίκο, πρώην πρόεδρος της βουλής και στέλεχος των Πέντε Αστέρων.

Στην περιφέρεια Βένετο προβλέπεται να επικρατήσει ο υποψήφιος της Λέγκα, Αλμπέρτο Στεφάνι, με ποσοστό 60,5%, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Νίκησε η αποχή στις τοπικές εκλογές στην Ιταλία

Αν, όπως δείχνει η μέχρι τώρα καταμέτρηση, τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν, θα σημαίνει ότι το σημαντικό αυτό πολιτικό τεστ δεν αλλάζει τις μέχρι τώρα ισορροπίες, από την στιγμή που μέχρι σήμερα η Καμπανία και η Απουλία είχαν κεντροαριστερό περιφερειάρχη και το Βένετο κεντροδεξιό.

Το στοιχείο που σχολιάζεται με έμφαση από τους αναλυτές, είναι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής των εκλογέων: στην περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Βενετία, δεν ξεπέρασε το 44,6%, με μείωση 16 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες τοπικές εκλογές.

Στην Απουλία, το 2020 είχε ψηφίσει το 56,4% των εκλογέων, ενώ στη χθεσινή και σημερινή αναμέτρηση το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 41,8%. Και στην Καμπανία, με κύριο αστικό κέντρο τη μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, η μείωση της συμμετοχής ήταν της τάξης των 11 μονάδων, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 44%.

Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto.

Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione.

A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in… pic.twitter.com/hrf9soAVw1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 24, 2025

Στάσιμο παρέμεινε το πολιτικό σκηνικό

Η αριστερή αντιπολίτευση και τα κυβερνώντα κόμματα της Ιταλίας διατήρησαν τις θέσεις τους στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας μια σειρά εκλογών το 2025 που δεν έδειξαν κανένα σημάδι σημαντικής ανατροπής για τους αντιπάλους της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι.

Συνολικά, καμία από τις έξι περιφέρειες που διακυβεύονταν δεν άλλαξε πολιτικό στρατόπεδο το 2025, σηματοδοτώντας ότι η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να κερδίσει έδαφος εν όψει των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 κάτι που ουσιαστικά αποτελεί καλή είδηση για τη Μελόνι. H τελευταία συνεχάρη τους νικητές του δεξιού/ακροδεξιού συνασπισμού για τις νίκες τους.

Στο κεντροαριστερό χώρο, ο Ρομπέρτο Φίκο, ηγετικό στέλεχος του Κινήματος των Πέντε Αστέρων του Τζουζέπε Κόντε, κέρδισε στην Καμπανία και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Ντεκάρο κέρδισε στην Απουλία, ενώ ο εθνικός βουλευτής Αλμπέρτο Στεφάνι κέρδισε στο Βένετο για το δεξιό μπλοκ.