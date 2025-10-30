Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.
Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε το βράδυ χθες Τετάρτη να μην επικυρώσει το σχέδιο που προβλέπει κατασκευή γέφυρας η οποία θα ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με την Καλαβρία (απεικόνιση της γέφυρας, επάνω, από την εταιρεία Messina Strait).
Η κυβέρνηση Μελόνι είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Η ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πριν λίγο ότι «πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου».
Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πείστηκε, μεταξύ άλλων, για την αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50%
Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι πρόσθεσε ότι «είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα».
Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, πάντως, έστω και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υιοθετήσει αρνητική στάση, η κυβέρνηση μπορεί – με νέα απόφαση – να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή του.
Οπως αναφέρει ο Τύπος, ορισμένα από τα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.
Κόστος 13,5 δισ. ευρώ
Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της «γέφυρας του στενού της Μεσσίνας» ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το συνολικό της μήκος θα είναι 3.666 μέτρα και θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2032.
Πηγή: ΑΠΕ
