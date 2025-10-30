newspaper
29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 01:30

Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε το βράδυ χθες Τετάρτη να μην επικυρώσει το σχέδιο που προβλέπει κατασκευή γέφυρας η οποία θα ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με την Καλαβρία (απεικόνιση της γέφυρας, επάνω, από την εταιρεία Messina Strait).

Η κυβέρνηση Μελόνι είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Η ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πριν λίγο ότι «πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πείστηκε, μεταξύ άλλων, για την αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50%

Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι πρόσθεσε ότι «είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα».

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, πάντως, έστω και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υιοθετήσει αρνητική στάση, η κυβέρνηση μπορεί – με νέα απόφαση – να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή του.

Οπως αναφέρει ο Τύπος, ορισμένα από τα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

Κόστος 13,5 δισ. ευρώ

Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της «γέφυρας του στενού της Μεσσίνας» ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό της μήκος θα είναι 3.666 μέτρα και θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2032.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Stream newspaper
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς
Βουλευτικές εκλογές 29.10.25 Upd: 23:43

Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Σύμφωνα με το exit poll, το D66 θα λάβει 27 έδρες - από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

